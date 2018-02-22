Süper Lig 59 yaşında

Türkiye'nin en üst seviye futbol ligi 59 yaşına girdi. O zamanki adıyla "Milli Lig" adı altında düzenlenen organizasyonda 21 Şubat 1959 tarihinde 6 maç oynandı.

Lig tarihinde ilk golü İzmirsporlu Özcan Altuğ attı. İki grupta sekizer takımın yer aldığı Milli Lig'de ilk gol, İzmirspor-Beykoz maçında kaydedildi. İzmirspor'un, Alsancak Stadı'nda Beykoz'u 2-1 yendiği maçın 11. dakikasında meşin yuvarlağı rakip filelere gönderen Özcan, böylece lig tarihine geçti.

Bu maçta Beykoz'un kalesini koruyan Sıtkı Taşer ise lig tarihindeki ilk golü yiyen kaleci oldu. Ayrıca bu maçta ilk gol kararını veren hakem de Osman Yereşen olarak kayıtlarda yer aldı.

Beş şampiyon çıktı

Son yıllardaki adıyla Süper Lig'de geride kalan 59 sezonda şampiyonlukları 5 takım paylaştı.

1959'da başlayan ligde şimdiye dek Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Bursaspor dışında şampiyonluk sevincini yaşayan takım çıkmadı.

Lig tarihinde Galatasaray 20, Fenerbahçe 19, Beşiktaş 13, Trabzonspor 6, Bursaspor da 1 kez şampiyon oldu. TFF Tahkim Kurulu kararıyla Beşiktaş'ın, 1959'dan önceki 2 şampiyonluğunun da ilave edilmesiyle siyah-beyazlıların toplam şampiyonluğu 15'e ulaşıyor.

İlk şampiyon Fenerbahçe, son şampiyon Beşiktaş

1959 yılında düzenlenmeye başlanan ligde ilk şampiyonluğu Fenerbahçe kazandı.

İki ayrı grupta birinciliği elde eden Fenerbahçe ile Galatasaray, o zamanki statü gereği final maçlarında karşı karşıya geldi. İlk maçta rakibine 1-0 yenilen sarı-lacivertliler, rövanşı 4-0 kazanarak, ligde ilk şampiyonluğu kazanan takım oldu.

Lig tarihindeki son şampiyonluğu ise 2016-2017 sezonunda Beşiktaş elde etti.

Bugüne kadar 17 bin 169 maçın oynandığı Süper Lig'de 12 bin 309 karşılaşma bir takımın galibiyetiyle tamamlanırken, 4 bin 860 müsabaka ise berabere sona erdi.

59 yılı kapsayan, 60. sezonunu geçiren lig tarihinde toplam 70 takım bu heyecana ortak oldu.

AA

