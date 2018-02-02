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Süper Lig'de 20. haftanın perdesi açılıyor

Futbolda Süper Lig'in 20. haftası bugün yapılacak Bursaspor-Beşiktaş müsabakası ile başlayacak.

Süper Lig'de 20. haftanın perdesi açılıyor
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 20. haftanın maç programı şöyle:
Bugün:
20.00 Bursaspor-Beşiktaş (Bursa Büyükşehir Belediye)
Yarın:
13.30 Kardemir Karabükspor-Aytemiz Alanyaspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
16.00 Antalyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Antalya)
19.00 Fenerbahçe-Gençlerbirliği (Ülker)
4 Şubat Pazar:
13.30 Osmanlıspor-Kayserispor (Osmanlı)
13.30 Kasımpaşa-Teleset Mobilya Akhisarspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Atiker Konyaspor-Medipol Başakşehir (Konya Büyükşehir Belediye)
19.00 Demir Grup Sivasspor-Galatasaray (Yeni 4 Eylül)
5 Şubat Pazartesi:
20.00 Trabzonspor-Göztepe (Medical Park)
AA
 
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