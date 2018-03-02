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Süper Lig'de 24. hafta heyecanı başlıyor

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftası, bugün Bursaspor ile Kayserispor arasında oynanacak müsabaka ile başlayacak. Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak maçın başlama saati 20.00.

Süper Lig'de 24. hafta heyecanı başlıyor
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftası, bugün Bursaspor ile Kayserispor arasında oynanacak müsabaka ile başlayacak. Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak maçın başlama saati 20.00.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 24. hafta maçlarının programı şöyle:
Bugün:
20.00 Bursaspor-Kayserispor (Bursa Büyükşehir Belediye)
3 Mart Cumartesi:
13.30 Kasımpaşa-Osmanlıspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Medipol Başakşehir-Göztepe (İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Kardemir Karabükspor-Galatasaray (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
4 Mart Pazar:
13.30 Gençlerbirliği-Aytemiz Alanyaspor (Ankara 19 Mayıs)
16.00 Atiker Konyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Konya Büyükşehir Belediye)
19.00 Fenerbahçe-Teleset Mobilya Akhisarspor (Ülker)
19.00 Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor (Yeni Antalya)
5 Mart Pazartesi:
20.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Medical Park)
AA
 
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