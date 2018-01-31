Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Süper Lig'de görünüm

Süper Lig'in 19. haftası, Medipol Başakşehir'in liderliğiyle tamamlandı. Kayserispor ise Göztepe deplasmanında aldığı 1 puanla haftayı 6. sırada tamamladı.

Süper Lig'de görünüm
Haftaya lider giren Medipol Başakşehir, kapanış maçında ağırladığı lig sonuncusu Kardemir Karabükspor'u 5-0 yendi. Puanını 42'ye çıkaran Başakşehir, liderliğini korudu. Seyircisi önünde oynadığı Osmanlıspor karşılaşmasını 2-0 kazanan Galatasaray, 41 puanla zirve takibini sürdürdü.
Şampiyonluk yarışı açısından büyük önem taşıyan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı, 1-1 sonuçlandı. Beşiktaş ise sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ederek, haftayı kayıpsız geçti.
19. HAFTA
Gençlerbirliği-Atiker Konyaspor: 2-1
Beşiktaş-Kasımpaşa: 2-1
Aytemiz Alanyaspor-Bursaspor: 3-1
Göztepe-Kayserispor: 1-1
Galatasaray-Osmanlıspor: 2-0
Evkur Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor: 1-0
Teleset Mobilya Akhisarspor-Antalyaspor: 1-1
Trabzonspor-Fenerbahçe: 1-1
Medipol Başakşehir-Kardemir Karabükspor: 5-0
 
  O G B M A Y AV P
1.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 19 13 3 3 39 18 21 42
2.GALATASARAY A.Ş. 19 13 2 4 42 23 19 41
3.FENERBAHÇE A.Ş. 19 10 7 2 37 22 15 37
4.BEŞİKTAŞ A.Ş. 19 10 6 3 33 18 15 36
5.TRABZONSPOR A.Ş. 19 8 7 4 36 31 5 31
6.KAYSERİSPOR 19 8 7 4 27 22 5 31
7.GÖZTEPE A.Ş. 19 9 4 6 32 29 3 31
8.DEMİR GRUP SİVASSPOR 19 8 3 8 24 29 -5 27
9.EVKUR YENİ MALATYASPOR 19 7 5 7 22 24 -2 26
10.BURSASPOR 19 7 4 8 29 25 4 25
11.KASIMPAŞA A.Ş. 19 6 4 9 29 35 -6 22
12.AYTEMİZ ALANYASPOR 19 6 3 10 33 37 -4 21
13.TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR 19 5 6 8 24 32 -8 21
14.GENÇLERBİRLİĞİ 19 5 5 9 24 33 -9 20
15.OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ 19 5 3 11 26 36 -10 18
16.ANTALYASPOR A.Ş. 19 4 6 9 21 34 -13 18
17.ATİKER KONYASPOR 19 4 4 11 19 27 -8 16
18.KARDEMİR KARABÜKSPOR 19 2 3 14 14 36 -22 9
 
20. hafta
2 Şubat Cuma:
20.00 Bursaspor-Beşiktaş (Bursa Büyükşehir Belediye)
3 Şubat Cumartesi:
13.30 Kardemir Karabükspor-Aytemiz Alanyaspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
16.00 Antalyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Antalya)
19.00 Fenerbahçe-Gençlerbirliği (Ülker)
4 Şubat Pazar:
13.30 Osmanlıspor-Kayserispor (Osmanlı)
13.30 Kasımpaşa-Teleset Mobilya Akhisarspor (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Atiker Konyaspor-Medipol Başakşehir (Konya Büyükşehir Belediye)
19.00 Demir Grup Sivasspor-Galatasaray (Yeni 4 Eylül)
5 Şubat Pazartesi:
20.00 Trabzonspor-Göztepe (Medical Park)
AA
 
 
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.