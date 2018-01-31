Süper Lig'de görünüm

Haftaya lider giren Medipol Başakşehir, kapanış maçında ağırladığı lig sonuncusu Kardemir Karabükspor'u 5-0 yendi. Puanını 42'ye çıkaran Başakşehir, liderliğini korudu. Seyircisi önünde oynadığı Osmanlıspor karşılaşmasını 2-0 kazanan Galatasaray, 41 puanla zirve takibini sürdürdü.
Şampiyonluk yarışı açısından büyük önem taşıyan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı, 1-1 sonuçlandı. Beşiktaş ise sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ederek, haftayı kayıpsız geçti.
19. HAFTA
Gençlerbirliği-Atiker Konyaspor: 2-1
Beşiktaş-Kasımpaşa: 2-1
Aytemiz Alanyaspor-Bursaspor: 3-1
Göztepe-Kayserispor: 1-1
Galatasaray-Osmanlıspor: 2-0
Evkur Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor: 1-0
Teleset Mobilya Akhisarspor-Antalyaspor: 1-1
Trabzonspor-Fenerbahçe: 1-1
Medipol Başakşehir-Kardemir Karabükspor: 5-0
20. hafta
2 Şubat Cuma:
20.00 Bursaspor-Beşiktaş (Bursa Büyükşehir Belediye)
3 Şubat Cumartesi:
13.30 Kardemir Karabükspor-Aytemiz Alanyaspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
16.00 Antalyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Antalya)
19.00 Fenerbahçe-Gençlerbirliği (Ülker)
4 Şubat Pazar:
13.30 Osmanlıspor-Kayserispor (Osmanlı)
13.30 Kasımpaşa-Teleset Mobilya Akhisarspor (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Atiker Konyaspor-Medipol Başakşehir (Konya Büyükşehir Belediye)
19.00 Demir Grup Sivasspor-Galatasaray (Yeni 4 Eylül)
5 Şubat Pazartesi:
20.00 Trabzonspor-Göztepe (Medical Park)
AA
Şampiyonluk yarışı açısından büyük önem taşıyan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı, 1-1 sonuçlandı. Beşiktaş ise sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ederek, haftayı kayıpsız geçti.
19. HAFTA
Gençlerbirliği-Atiker Konyaspor: 2-1
Beşiktaş-Kasımpaşa: 2-1
Aytemiz Alanyaspor-Bursaspor: 3-1
Göztepe-Kayserispor: 1-1
Galatasaray-Osmanlıspor: 2-0
Evkur Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor: 1-0
Teleset Mobilya Akhisarspor-Antalyaspor: 1-1
Trabzonspor-Fenerbahçe: 1-1
Medipol Başakşehir-Kardemir Karabükspor: 5-0
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|19
|13
|3
|3
|39
|18
|21
|42
|2.GALATASARAY A.Ş.
|19
|13
|2
|4
|42
|23
|19
|41
|3.FENERBAHÇE A.Ş.
|19
|10
|7
|2
|37
|22
|15
|37
|4.BEŞİKTAŞ A.Ş.
|19
|10
|6
|3
|33
|18
|15
|36
|5.TRABZONSPOR A.Ş.
|19
|8
|7
|4
|36
|31
|5
|31
|6.KAYSERİSPOR
|19
|8
|7
|4
|27
|22
|5
|31
|7.GÖZTEPE A.Ş.
|19
|9
|4
|6
|32
|29
|3
|31
|8.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|19
|8
|3
|8
|24
|29
|-5
|27
|9.EVKUR YENİ MALATYASPOR
|19
|7
|5
|7
|22
|24
|-2
|26
|10.BURSASPOR
|19
|7
|4
|8
|29
|25
|4
|25
|11.KASIMPAŞA A.Ş.
|19
|6
|4
|9
|29
|35
|-6
|22
|12.AYTEMİZ ALANYASPOR
|19
|6
|3
|10
|33
|37
|-4
|21
|13.TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR
|19
|5
|6
|8
|24
|32
|-8
|21
|14.GENÇLERBİRLİĞİ
|19
|5
|5
|9
|24
|33
|-9
|20
|15.OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ
|19
|5
|3
|11
|26
|36
|-10
|18
|16.ANTALYASPOR A.Ş.
|19
|4
|6
|9
|21
|34
|-13
|18
|17.ATİKER KONYASPOR
|19
|4
|4
|11
|19
|27
|-8
|16
|18.KARDEMİR KARABÜKSPOR
|19
|2
|3
|14
|14
|36
|-22
|9
20. hafta
2 Şubat Cuma:
20.00 Bursaspor-Beşiktaş (Bursa Büyükşehir Belediye)
3 Şubat Cumartesi:
13.30 Kardemir Karabükspor-Aytemiz Alanyaspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
16.00 Antalyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Antalya)
19.00 Fenerbahçe-Gençlerbirliği (Ülker)
4 Şubat Pazar:
13.30 Osmanlıspor-Kayserispor (Osmanlı)
13.30 Kasımpaşa-Teleset Mobilya Akhisarspor (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Atiker Konyaspor-Medipol Başakşehir (Konya Büyükşehir Belediye)
19.00 Demir Grup Sivasspor-Galatasaray (Yeni 4 Eylül)
5 Şubat Pazartesi:
20.00 Trabzonspor-Göztepe (Medical Park)
AA