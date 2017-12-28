Süper Lig'de ilk yarının vazgeçilmezleri





Medipol Başakşehir'in liderliğiyle tamamlanan sezonun ilk yarısında süre bulan 409 oyuncudan sadece 9'u karşılaşmaların tamamında sahada kalırken, bunların 7'si kaleciler oldu.

Atiker Konyaspor'dan Serkan Kırıntılı, Beşiktaş'tan Fabricio Agosto Ramirez, Galatasaray'dan Fernando Muslera, Gençlerbirliği'nden Johannes Hopf, Kasımpaşa'dan Ramazan Köse, Medipol Başakşehir'den Volkan Babacan ve Teleset Mobilya Akhisarspor'dan Milan Lukac, 17 maçın tamamında kalelerini korudu.

Kasımpaşa'dan Strahil Popov ve Trabzonspor'dan Joao Pereira, bütün maçlarda görev alan iki futbolcu olarak öne çıktı.

Sezonun ilk yarısında Thievy Bifouma, Adem Büyük ve Yusuf Erdoğan, iki farklı takımın formasını terletti.

En çok ve en az futbolcunun görev aldığı takımlar

Süper Lig'in geride kalan bölümünde en fazla futbolcuya, Bursaspor ve Osmanlıspor şans tanıdı.

Sezonun ilk yarısında bu takımlarda 26'şar futbolcu görev yaparken, bu ekipleri 25 futbolcuyla Fenerbahçe ve Antalyaspor takip etti.

Ligin ilk yarısında Kasımpaşa, 19 kişi ile en az oyuncunun forma şansı bulduğu ekip oldu.

Süper Lig'de şu ana kadar Trabzonspor, Atiker Konyaspor ve Gençlerbirliği 24'er, Göztepe, Kardemir Karabükspor, Demir Grup Sivasspor, Evkur Yeni Malatyaspor ve Medipol Başakşehir 23'er, Teleset Mobilya Akhisarspor, Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş ve Kayserispor 21'er, Galatasaray da 20 futbolcuyu oynattı.

En fazla futbolcunun skor bulduğu takımlar

Süper Lig'in ilk yarısında en fazla futbolcunun skora katkı yaptığı ekipler Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve Kayserispor oldu.

Bu takımlarda 12'şer futbolcu ligin ilk yarısında gol kaydederken, Kardemir Karabükspor ise 4 kişiyle en az oyuncunun skor ürettiği ekip olarak istatistiklerde yer aldı.

Ligde Teleset Mobilya Akhisarspor ve Gençlerbirliği 11'er, Trabzonspor, Kasımpaşa, Göztepe, Galatasaray ve Bursaspor 10'ar, Evkur Yeni Malatyaspor, Demir Grup Sivasspor ve Beşiktaş 9'ar, Osmanlıspor 8, Aytemiz Alanyaspor, Atiker Konyaspor ve Antalyaspor da 7'şer futbolcu ile gol buldu.

AA

