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Süper Lig'e 68 gün ara

Beşiktaş'ın şampiyonluğuyla sona eren Spor Toto Süper Lig'e 68 gün ara verildi. Ligde 2017-2018 sezonu, 11 Ağustos'ta başlayacak.

Süper Lig'e 68 gün ara

Spor Toto Süper Lig şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Atiker Konyaspor arasındaki Turkcell Süper Kupa maçı ise 6 Ağustos Pazar günü oynanacak. Süper Kupa maçının yeri, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından daha sonra belirlenecek.
TFF 1. Lig'de de 2017-2018 sezonu, 11 Ağustos'ta start alacak. Spor Toto 2. Lig ve Spor Toto 3. Lig'de ise sezon, 26-27 Ağustos'ta yapılacak maçlarla başlayacak.
Transfer sezonu 17 Haziran’da başlıyor
Takımlar, 2017-2018 sezonu için transfer edeceği futbolcularla 17 Haziran'dan itibaren resmi sözleşme imzalayabilecek. Sezonun 1. transfer ve tescil dönemi 8 Eylül'de sona erecek. Sezonun 2. transfer ve tescil dönemi ise 4-31 Ocak arasında olacak.
AA
 

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