Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

"Süper Lig gerçekten zorlu"

Hes Kablo Kayserispor’un Ganalı orta saha futbolcusu Bernard Mensah, Türkiye liginin kolay olmadığını, sürekli mücadele edilmesi gerektiğini söyledi.

"Süper Lig gerçekten zorlu"

Hes Kablo Kayserispor takımının başarılı futbolcusu Bernard Mensah, Türkiye Süper Ligi'nin bir çok lige göre zor olduğunu söyledi. Mensah, "Portekiz’de oynadım yıllarca. Portekiz futbolu taktiksel açıdan biraz daha farklı. Taktiğin daha çok ön planda olduğu bir futbol anlayışı var. İspanya ligi bambaşka bir lig. Türkiye liginde dışardan baktığınız zaman kolay bir lig gibi görünüyor. Ben Türkiye gelmeden önce Süper Lig'i kolay düşünüyordum. Ama Türkiye’ye gelince zor olduğunu gördüm. Gerçekten inanılmaz fiziğe dayalı, fiziksel açıdan çok mücadele etmemiz gereken lig olduğunu fark ettim. Türkiye'ye çok iyi ve kaliteli oyuncular geliyor. Ortaya çıkan sonuca baktığımız zaman her zaman fizik mücadelesi ve kondisyonu iyi olan takımlar daha çok başarılı oluyor. Bunun için Türkiye Ligi gerçekten zorlu" dedi.

Mensah, futbolda giydiği 43 numarayı tercih etmesi ile ilgili olarak da "Futbola başladığım zaman 3 numarayı çok seviyordum. Benim favori numaram. Profesyonel olarak ilk oynadığım takımda 3 numara müsait değildi ben de 43 seçtim. Sonrasında 43 numara benim için özel olmaya başladı. Her takımda bunu giymeye devam ettim. Bana şans getirdiğine inanıyorum. 43 numarayı giydiğim zaman sürekli başarılı olduğumu hissettim" diye konuştu.
 

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerSporKayserisporBernard Mensah
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.