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Süper Lig heyecanı kaldığı yerden devam ediyor

Şampiyonluk yarışındaki takım sayısının çokluğu ve yapılan transferlere bakılırsa, tarihin en çekişmeli yarışına sahne olacak olan 2017-2018 sezonunun ikinci yarısı cuma günü başlayacak.

Süper Lig heyecanı kaldığı yerden devam ediyor

KAYSERİSPOR, GÖZTEPE VE TRABZON ZİRVEYİ ZORLAYACAK

Ligin ilk yarısında 30'ar puan toplayan Göztepe, Kayserispor ve Rıza Çalımbay'ın göreve gelmesinin ardından büyük bir çıkış yakalayan Trabzonspor (29) ise zirveyi zorlayan diğer ekipler oldu.

Kayserispor, 18. haftada Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.



18. HAFTA FİKSTÜRÜ

KASIMPAŞA - ALANYASPOR
KARABÜKSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ
OSMANLISPOR - YENİ MALATYASPOR
FENERBAHÇE - GÖZTEPE
SİVASSPOR - AKHİSARSPOR
KONYASPOR - TRABZONSPOR
BURSASPOR - BAŞAKŞEHİR
ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ
KAYSERİSPOR - GALATASARAY
 


Süper Lig heyecanı kaldığı yerden devam ediyor
 

Spor Toto Süper Ligi'nin ikinci yarısı cuma günü oynanacak Kasımpaşa-Alanyaspor mücadelesiyle start alacak.

BAŞAKŞEHİR ARDA'YI TRANSFER ETTİ

Ligin ilk yarısını 36 puanla lider tamamlayan Başakşehir, Barcelona'dan Arda Turan'ı transfer ederek şampiyonluğu ne kadar çok istediğini bir kez daha gösterdi.

İstanbul ekibi, ikinci yarıyı Bursaspor deplasmanında açacak.

 

G.SARAY'DA TERİM HEYECANI

İlk yarıyı 35 puanla ikinci sırada tamamlayan Galatasaray'da ise Fatih Terim heyecanı yaşanıyor.

Tudor'u göndererek takımın başına Terim'i getiren sarı-kırmızılılarda henüz herhangi bir transfer yapılmadı.

Aslan, ikinci yarının ilk maçında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak.



F.BAHÇE'Yİ ZORLU FİKSTÜR BEKLİYOR
17 hafta sonunda topladığı 33 puanla 3. sırada yer alan Fenerbahçe'de tek hedef 20. şampiyonluğu kazanarak 4. yıldızı takmak.
Transfer döneminin sessiz takımı olan sarı-lacivertliler, ikinci yarının ilk maçında Kadıköy'de Göztepe'yi konuk edecek.
Öte yandan Fenerbahçe, ilk 6 haftada Trabzonspor, Başakşehir ve Beşiktaş gibi güçlü takımlarla karşı karşıya gelecek.

 

BEŞİKTAŞ CENK'İ SATTI

Şampiyonlar Ligi'nde büyük bir başarıya imza atarak gruptan lider olarak çıkan Beşiktaş ise ligde inişli çıkışlı bir grafik çizdi.

17 hafta sonunda 30 puan toplayabilen siyah-beyazlılar, en önemli gol silahı olan Cenk Tosun'u ise Everton'a sattı.

Kadrosunu Vida ve Larin transferleriyle güçlendiren Kartal, ikinci yarının ilk maçında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak.

(ENSONHABER.COM)

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