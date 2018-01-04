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Süper Lig'in 18 ve 19. hafta maçlarının saatleri değişti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig'in 18 ve 19. hafta maç başlama saatlerinde değişikliğe gitti.

Süper Lig'in 18 ve 19. hafta maçlarının saatleri değişti
2017-2018 Süper Lig'in 18 ve 19. hafta müsabakalarının başlama saatlerinde değişiklik yapıldı. Buna göre yeni karşılaşma programı şöyle:

18. HAFTA
19.01.2018 Cuma
20.00 Kasımpaşa - Aytemiz alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu)

20.01.2018 Cumartesi
13.30 Kardemir Karabükspor - Gençlerbirliği (Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu)
16.00 Osmanlıspor - Evkur Yeni Malatyaspor (Osmanlı Stadyumu)
19.00 Fenerbahçe - Göztepe (Ülker Stadyumu)

21.01.2018 Pazar
13.30 Demir Grup Sivasspor - Teleset Mobilya Akhisarspor (Yeni 4 Eylül Stadyumu)
13.30 Atiker Konyaspor - Trabzonspor (Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu)
16.00 Bursaspor - Medipol Başakşehir ( Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu)
19.00 Antalya - Beşiktaş (Antalya Stadyumu)

22.01.2018 pazartesi
20.00 Kayserispor - Galatasaray (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu)

19. HAFTA
26.01.2018 Cuma
20.00 Beşiktaş - Kasımpaşa (Vodafone Park Stadyumu)

27.01.2018 Cumartesi
13.30 Aytemiz Alanyaspor - Bursaspor (Bahçeşehir Okulları Stadyumu)
16.00 Göztepe - Kayserispor (Bornova Stadyumu)
19.00 Galatasaray - Osmanlıspor (Türk Telekom Stadyumu)

28.01.2018 Pazar
13.30 Gençlerbirliği - Atiker Konyaspor (Ankara 19 Mayıs Stadyumu)
13.30 Evkur Yeni Malatyaspor - Demir Grup Sivasspor (Yeni Malatya Stadyumu)
16.00 Teleset Mobilya Akhisarspor - Antalyaspor (Manisa 19 Mayıs Stadyumu)
19.00 Trabzonspor - Fenerbahçe (Şenol Güneş Spor Kompleksi)

29.01.2018 Pazartesi
20.00 Medipol Başakşehir - Kardemir Karabükspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu)
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