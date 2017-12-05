Süper Lig'in korkulan ekipleri korku içinde!

Avrupa'nın önemli ligleriyle baş edebilme adına önemli adımların atıldığı Türk futbolunda geçmişi başarılarla dolu olan ancak şu an alt liglerde mücadele eden birçok takım mali yönden büyük sıkıntılarla boğuşuyor.

Futbol, dünya üzerinde en fazla ilgi çeken spor dallarının en başında gelir. Gün geçtikçe ilginin daha çok arttığı bu oyun, artık ciddi bir ekonomi haline de geldi. Kulüplerin yaptığı milyon dolarlık yatırımlar, yayın gelirleri, futbolcuların adlığı paralar derken dünyada yoksulluk çeken birçok ülkeyi doyurabilecek ücretler futbola aktarılıyor. Türkiye'de de futbol adeta bir yaşam biçimi haline gelmiş durumda. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş gibi birçok önemli kulübün yer aldığı ve Türk futbolunun en üst seviyesi olarak görülen Süper Lig'in ekonomisi de her geçen gün gelişerek Avrupa'da söz sahibi olma yolunda ilerliyor. Tabii futbol sadece en üst seviyede yer alan liglerle ölçümlenemeyecek kadar geniş bir ağa sahip. Amatör lig ve futbolcular da futbolun önemli bir parçası. Ancak bu kulüpler, üst seviyelerde yer alan ve geniş taraftar kitlelerine sahip takımların maddi seviyelerinin oldukça altında yer alıyor. Ekonomik açıdan sürekli yükselen bir grafik çizdiği iddia edilen Türk futbolunda aslında bir çöküş yaşanıyor.

Zamanında Süper Lig'de mücadele veren Karşıyaka, Bucaspor, Kayseri Erciyesspor, Eskişehirspor, Balıkesirspor, Gaziantepspor, Mersin İdman Yurdu ve Manisaspor gibi takımlar ekonomik yükümlülüklerini yerine getiremediği için puan silme cezası aldı. Bu ekiplere 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Kocaeli Birlikspor da eklendi. Söz konusu takımlar içinde, kalan borçlarını ödemediği takdirde yeni bir puan silme cezası ile karşı karşıya kalacak ekipler de yer alıyor.

2014-2015 sezonunda Süper Lig’den düşmesiyle birlikte büyük bir çöküşe geçen Kayseri Erciyesspor, şu anda TFF 3. Ligde oynuyor. 2016 yılında kayyum ataması ile de karşı karşıya kalan Erciyesspor, sıkıntılar nedeniyle TFF tarafından birkaç kez puan silme ile cezalandırıldı.





İHA



