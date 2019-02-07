Süper Lig'in yenilgi yüzü görmeyen iki teknik adamı karşı karşıya gelecek

İstikbal Mobilya Kayserispor'da göreve gelen Teknik Direktör Hikmet Karaman çıktığı 6 lig maçında 2 galibiyet, 4 beraberlik alırken, Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal ise takımının başında çıktığı 5 lig maçında 2 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti.



Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nda göreve geldikten sonra ligde yenilgi yüzü görmeyen iki teknik adam Ziraat Türkiye Kupası'nda ise istedikleri sonuçları alamayarak elendi.

Kayserispor, Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-0 yendi ve ardından Akhisarspor'u sahasında 1-0 yendikten sonra BB Erzurumspor, Antalyaspor, Bursaspor ve E. Yeni Malatyaspor ile berabere kaldı.

Fenerbahçe ise Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde BB Erzurumspor, Antalyaspor ve Bursaspor ile berabere kaldı. Sarı-lacivertliler, Yeni Malatyaspor'u 3-2, Göztepe'yi de 2-0 yendi.

