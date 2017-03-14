Süper Lig'in zirvesinde heyecan arttı

Lider Beşiktaş, 24. haftada sahasında Kayserispor ile 2-2 berabere kalarak 2 puandan olurken, deplasmanda Atiker Konyaspor'u 3-0 mağlup eden ikinci sıradaki Medipol Başakşehir, rakibiyle puan farkını 2'ye düşürdü.

Siyah-beyazlı takım, aldığı bir puanla 54 puana ulaşarak liderliğini sürdürmesine rağmen turuncu-lacivertli rakibinin kendisine yaklaşmasına engel olamadı. Medipol Başakşehir, 24. hafta sonunda 52 puana ulaşıp şampiyonluk iddiasını kalan haftalara taşımayı bildi.

Beşiktaş, şu ana dek oynanan 24 maçta 16 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Medipol Başakşehir ise 15 galibiyet, 7 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 24. haftayı tamamladı.

Liderlik için büyük rekabet

Bu sezon şampiyonluk yarışında ön plana çıkan Beşiktaş ile Medipol Başakşehir liderlik için sezon başından itibaren büyük bir mücadele verdi.

Medipol Başakşehir, ligin ilk yarısının büyük bölümünü önde götürmeyi başardı. Süper Lig'in 3. haftasında liderlik koltuğuna oturan turuncu-lacivertli ekip, 15 hafta boyunca rakiplerinin önünde yarışı götürdü.

Galatasaray 8, Fenerbahçe 10 puan geride

Galatasaray ve Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında bu sezon Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'in gerisinde kaldı. Sarı-kırmızılılar, bitime 10 hafta kala lider Beşiktaş'ın 8, ikinci sıradaki Medipol Başakşehir'in ise 6 puan gerisinde bulunuyor. Fenerbahçe ise 24 haftada siyah-beyazlılardan 10, turuncu-lacivertlilerden de 8 puan daha az topladı.

