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Süper Lig yangın yerine döndü

Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta maçları tamamlanırken, Galatasaray liderliğini sürdürdü. Bitime 4 hafta kala alt ve üst sıralarda durum kelimenin tam anlamıyla yangın yeri gibi…

Süper Lig yangın yerine döndü


Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta maçları tamamlanırken, haftaya 60 puanla lider giren Galatasaray, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 3-2 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu ve zirvedeki yerini korudu.
Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-1 yenen Beşiktaş ile Kayserispor'u 3-1 mağlup eden Medipol Başakşehir, 62'şer puanla Galatasaray'ın arkasında yer aldı.
Fenerbahçe ise haftanın kapanış maçında Antalyaspor'u 4-1 yenip, 60 puanla 4. sırada zirve takibine devam etti.
30. hafta sonuçlar
Medipol Başakşehir-Kayserispor: 3-1
Gençlerbirliği-Osmanlıspor: 0-3
Kardemir Karabükspor-Bursaspor: 1-4
Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor: 0-2
Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray: 2-3
Atiker Konyaspor-Kasımpaşa: 2-0
Teleset Mobilya Akhisarspor-Göztepe: 1-1
Beşiktaş-Evkur Yeni Malatyaspor: 3-1
Fenerbahçe-Antalyaspor: 4-1
31. hafta programı
27 Nisan Cuma:
20.00 Göztepe-Kardemir Karabükspor (Bornova)
28 Nisan Cumartesi:
13.30 Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
13.30 Demir Grup Sivasspor-Gençlerbirliği (Yeni 4 Eylül)
16.00 Antalyaspor-Trabzonspor (Antalya)
19.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
 
29 Nisan Pazar:
13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Teleset Mobilya Akhisarspor (Yeni Malatya)
16.00 Osmanlıspor-Medipol Başakşehir (Osmanlı)
19.00 Galatasaray-Beşiktaş (Türk Telekom)
30 Nisan Pazartesi:
20.00 Bursaspor-Atiker Konyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
AA
 

 
 
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