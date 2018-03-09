Süper Lig’de 25. hafta hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu. Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre; 9, 10, 11 ve 12 Mart’ta oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şu şekilde:

Bugün

20.00 Aytemiz Alanyaspor - Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır

Yarın

13.30 Demir Grup Sivasspor - Kasımpaşa: Alper Ulusoy

16.00 Osmanlıspor - Bursaspor: Barış Şimşek

19.00 Beşiktaş - Gençlerbirliği: Mustafa Öğretmenoğlu

11 Mart Pazar

13.30 Göztepe - Antalyaspor: Fırat Aydınus

13.30 Kayserispor - Kardemir Karabükspor: Suat Arslanboğa

16.00 Evkur Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe: Mete Kalkavan

19.00 Galatasaray - Atiker Konyaspor: Halil Umut Meler

12 Mart Pazartesi

20.00 Teleset Mobilya Akhisarspor - Trabzonspor: Ümit Öztürk

İHA

