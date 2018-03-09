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Süper Lig’de 25. hafta hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında oynanacak mücadelelerde görev alacak hakemler açıklandı.

Süper Lig’de 25. hafta hakemleri açıklandı
Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu. Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre; 9, 10, 11 ve 12 Mart’ta oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şu şekilde:
Bugün
20.00 Aytemiz Alanyaspor - Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır
Yarın
13.30 Demir Grup Sivasspor - Kasımpaşa: Alper Ulusoy
16.00 Osmanlıspor - Bursaspor: Barış Şimşek
19.00 Beşiktaş - Gençlerbirliği: Mustafa Öğretmenoğlu
11 Mart Pazar
13.30 Göztepe - Antalyaspor: Fırat Aydınus
13.30 Kayserispor - Kardemir Karabükspor: Suat Arslanboğa
16.00 Evkur Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe: Mete Kalkavan
19.00 Galatasaray - Atiker Konyaspor: Halil Umut Meler
12 Mart Pazartesi
20.00 Teleset Mobilya Akhisarspor - Trabzonspor: Ümit Öztürk
İHA
 
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