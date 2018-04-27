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Süper Lig’de 31. hafta heyecanı başlıyor

Spor Toto Süper Lig’de 31. hafta heyecanı bu akşam oynanacak olan Göztepe-Kardemir Karabükspor maçı ile başlayacak.

Süper Lig’de 31. hafta heyecanı başlıyor
Üst sıralarda ve alt sıralarda müthiş bir yarışın yaşandığı Süper Lig’de heyecan 31. hafta ile sürecek. Lider Galatasaray ile 2. sıradaki Beşiktaş’ın aralarında yapacağı maç belki de şampiyonluk düğümünü çözecek.
Avrupa Kupalarına katılabilmek için 5.’lik hesabı yapan temsilcimiz Kayserispor ise evinde Alanyaspor ile karşılaşacak.
Birbirinden zorlu maçlara sahne olacak maçları programı şöyle:
Bugün:
 20:00                    GÖZTEPE A.Ş.-KARDEMİR KARABÜKSPOR          
Yarın:
13:30                     KAYSERİSPOR-AYTEMİZ ALANYASPOR 
13:30                     DEMİR GRUP SİVASSPOR-GENÇLERBİRLİĞİ       
16:00                     ANTALYASPOR A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş.             
19:00                     KASIMPAŞA A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş.      
Pazar:
13:30                     EVKUR YENİ MALATYASPOR-TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR
16:00                     OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK     
19:00                     GALATASARAY A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş.         
Pazartesi:
20:00                     BURSASPOR-ATİKER KONYASPOR
Kayseri Gündem              
 
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