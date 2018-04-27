Süper Lig’de 31. hafta heyecanı başlıyor

Üst sıralarda ve alt sıralarda müthiş bir yarışın yaşandığı Süper Lig’de heyecan 31. hafta ile sürecek. Lider Galatasaray ile 2. sıradaki Beşiktaş’ın aralarında yapacağı maç belki de şampiyonluk düğümünü çözecek.

Avrupa Kupalarına katılabilmek için 5.’lik hesabı yapan temsilcimiz Kayserispor ise evinde Alanyaspor ile karşılaşacak.

Birbirinden zorlu maçlara sahne olacak maçları programı şöyle:

Bugün:

20:00 GÖZTEPE A.Ş.-KARDEMİR KARABÜKSPOR

Yarın:

13:30 KAYSERİSPOR-AYTEMİZ ALANYASPOR

13:30 DEMİR GRUP SİVASSPOR-GENÇLERBİRLİĞİ

16:00 ANTALYASPOR A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş.

19:00 KASIMPAŞA A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş.

Pazar:

13:30 EVKUR YENİ MALATYASPOR-TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR

16:00 OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

19:00 GALATASARAY A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş.

Pazartesi:

20:00 BURSASPOR-ATİKER KONYASPOR

Kayseri Gündem

