Süper Lig’de Galatasaray konuşuldu

Spor sayfalarına yansıyan haberlere göre, geçen ay Sarı Kırmızılı takım hakkında yazılı basında 10 bin 261 haber çıktığı belirlendi. Rapora göre ikinci sırada ligde ve Avrupa’da yoluna emin adımlarla devam eden Beşiktaş yer alırken, Avrupa Liginde çeyrek finalde Lyon ile eşleşen Siyah Beyazlı takımla ilgili geçen ay yazılı basına 9 bin 592 haber yansıdığı saptandı.











Fenerbahçe gündemden düştü



Bir önceki ay spor sayfalarında en çok konuşulan takım olan Fenerbahçe ligde şampiyonluk yarışından iyice uzaklaşmasının ardından medyanın da gündeminden düşerek üçüncü sırada yer alırken Sarı Lacivertli takımla alakalı yazılı basında 9 bin 322 haber çıktığı tespit edildi.









M. Başakşehir son sırasında



Hazırlanan raporda en dikkat çeken ayrıntı ise şampiyonluk yarışında zirvenin ortağı olan M. Başakşehir’e medyanın yeterince ilgi göstermemesi oldu. Hazırlanan listede M. Başakşehir son sırada yer aldı.



Kurum Haberi





