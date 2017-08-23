Süper Lig’de sarı-kırmızı saltanatı 

AYRI KENTLER AYNI RENKLER

Süper Lig'in iki sarı kırmızılısı Galatasaray ve Kayserispor'dan sonra, TFF 1.Lig'ten Süper Lig'e yükselen Yeni Malatyaspor ve Göztepe ile birlikte bu sezon Süper Lig'te mücadele eden sarı-kırmızılı takım sayısı 4'e çıktı.

Yani 2017-2018 sezonunda Süper Lig'e hakim olan renkler sarı ve kırmızı olacak. 1’i İstanbul, 1’i Kayseri, 1’i İzmir, 1’i Malatya’dan olmak üzere 4 ayrı kent takımı aynı renklerle mücadele ederek lige renk katacak.

Atiker Konyaspor ve Bursaspor’un da yeşil beyaz rengi taşıdığı Süper Lig’de diğer takımlar ise hep ayrı renklerle mücadele veriyor.





EVKUR MALATYASPOR





GALATASARAY



GÖZTEPE



KAYSERİSPOR

Süper Lig kulüplerinin forma renkleri

Bu yıl Süper Lig’de mücadele eden diğer 14 kulübümüzün renkleri ise şöyle;

Atiker Konyaspor ve Bursaspor (Yeşil-beyaz), Beşiktaş (Siyah-beyaz), Medipol Başakşehir (Turuncu-lacivert), Fenerbahçe (Sarı-lacivert), Antalyaspor (Kırmızı-beyaz), Trabzonspor (Bordo mavi), Akhisar Belediyespor (Yeşil-siyah), Gençlerbirliği (Kırmızı-siyah), Kasımpaşa (Mavi beyaz) Kardemir Karabükspor (Kırmızı-lacivert), Aytemiz Alanyaspor (Turuncu-yeşil), Osmanlıspor (Mor-sarı), Sivasspor (Kırmızı-beyaz)

Haber: Ramazan KARAKUŞ



