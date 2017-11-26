Suriyeli boksör dünya şampiyonluğunu Türkiye'ye armağan etti

Almanya'nın Oberhausen şehrindeki 12.650 kişilik König Pilsener Arena'da iki ünlü ağır sıklet, Suriye asıllı Alman boksör Mahmut Ömer Manuel Charr ve Rus boksör Alexander Ustinov, WBA ağır sıklet unvan maçına çıktı.

Dünyayı ekrana kilitleyen dev mücadelede, Manuel Charr, Alexander Ustinov'u yenerek ilk kez dünya şampiyonluğuna ulaştı. Maça hızlı başlayan Rus rakibi karşısında 4. raunttan itibaren oyunu dengeleyen Suriyeli boksör, 7. rauntta Ustinov'u salladı.





3 HAKEMİN KARARIYLA KAZANDI

Karşılaşma 12 raunt sonunda puana giderken, mücadeleyi kazanan ve WBA unvanını kazanan isim Suriye asıllı Mahmud Manuel Charr oldu. Maçı 3 hakem de 115-111, 116-111 ve 115-112 Charr lehine puanladı. Profesyonel kariyerinde 34 maçta 30 galibiyeti ve 4 mağlubiyeti bulunan 33 yaşındaki Manuel Charr, adını Vitali Klitschko ve Alexander Povetkin gibi isimlerle çıktığı maçlarla duyurmuştu.

Manuel Charr’ın rakibi Alexander Ustinov ise uzun yıllardır ağır sıkletin en önemli boksörlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Profesyonel kariyerinde çıktığı 35 maçta 34 galibiyeti ve yalnızca 1 mağlubiyeti bulunan 40 yaşındaki Rus boksör, gecede ilk kez unvan için ringe çıktı.

"KEMERİMİ ERDOĞAN'A HEDİYE EDECEĞİM"

Manuel Charr yaptığı açıklamada, ''Ben mülteci olmanın ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Erdoğan’ın Suriyeli mültecilere ne kadar yardımcı olduğunu da çok iyi biliyorum. Bunun için kendisine minnettarım. Kendisi benim gönlümde dünya şampiyonudur. Bu minnettarlığımın bir karşılığı olarak, Türkiye’ye uçarak kendisini ziyaret edip, kemerimi hediye etmek istiyorum.'' ifadelerini kullandı. (ENSONHABER.COM)