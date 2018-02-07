Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Taekwondo Analig seçmeleri yapıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğünce organize edilen Anadolu Yıldızlar Ligi Taekwondo İl Seçmeleri tamamlandı.

Taekwondo Analig seçmeleri yapıldı
İncesu Spor Salonunda düzenlenen müsabakalarda 150 sporcu tatamiye çıktı. Oldukça çekişmeli ve heyecanlı geçen müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara madalyaları İncesu Kaymakamı Barış Demirtaş tarafından verildi.
Turnuva sonucunda sıkletlerinde birinci olan sporcular Anadolu Yıldızlar Liginde ilimizi temsil edecekler.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; İl seçmelerinde dereceye girerek İlimizi Anadolu Yıldızlar Liginde temsil edecek olan sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.
Yarışma sonuçlarına http://kayseri.gsb.gov.tr adresinden ulaşılabilir.
Haber: Ufuk Çamdal
 
 
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.