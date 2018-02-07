Taekwondo Analig seçmeleri yapıldı

İncesu Spor Salonunda düzenlenen müsabakalarda 150 sporcu tatamiye çıktı. Oldukça çekişmeli ve heyecanlı geçen müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara madalyaları İncesu Kaymakamı Barış Demirtaş tarafından verildi.
Turnuva sonucunda sıkletlerinde birinci olan sporcular Anadolu Yıldızlar Liginde ilimizi temsil edecekler.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; İl seçmelerinde dereceye girerek İlimizi Anadolu Yıldızlar Liginde temsil edecek olan sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.
Yarışma sonuçlarına http://kayseri.gsb.gov.tr adresinden ulaşılabilir.
Haber: Ufuk Çamdal
Turnuva sonucunda sıkletlerinde birinci olan sporcular Anadolu Yıldızlar Liginde ilimizi temsil edecekler.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; İl seçmelerinde dereceye girerek İlimizi Anadolu Yıldızlar Liginde temsil edecek olan sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.
Yarışma sonuçlarına http://kayseri.gsb.gov.tr adresinden ulaşılabilir.
Haber: Ufuk Çamdal