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Taekwondo birincileri belli oldu!

Hikmet Gençlik ve Spor Kulübü’nün, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde yürüttüğü 2. Kayseri İmam Hatipler Arası Spor Oyunlarında Taekwondo dalında birinciler belli oldu.

Taekwondo birincileri belli oldu!


Ferdi Sporlar Merkezi’nde saat 10:00’da başlayan müsabakalarda bayanlar 59 kg’da Şehit Mustafa Şimşek İHO’dan Damla Erciyes birinci olurken, 50. Yıl Dedeman İHO’dan Zeynep Ceren Ceylan ikinci ve Altınoluk İHO’dan Eda Özevran üçüncü oldu.
Erkekler 45 kg’da ise Altınoluk İHO’dan Yusuf Emre Günek birinci, 50. Yıl Dedeman İHO’dan Berat Koçak ikinci ve yine 50. Yıl Dedeman İHO’dan Hasan Baltacıoğlu üçüncü oldu.
Taekwondo müsabakaları bu şekilde tamamlanırken diğer 6 dalda turnuva tüm hızıyla devam ediyor.
Haber: M. Furkan Yılmaz
 
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