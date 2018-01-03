Taekwondo seçmeleri tamamlandı

29 – 31 Aralık 2017 tarihleri arasında Talas Spor Salonunda düzenlenen müsabakalarda genç sporcular il seçmeleri için tatamiye çıktı.

Kıran kırana geçen İl Seçmeleri müsabakalarda sporcular 10 – 14 Ocak 2018 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek olan Gençler Taekwondo Türkiye Şampiyonasına katılabilmek adına kıyasıya mücadele etti.

Mücadeleler sonucunda erkeklerde 45 kg’da Taner Öztürk, 48 kg’da Durmuş Gün, 51 kg’da Mehmet Samed Kaya, 55 kg’da M. Emin Alıcı, 59 kg’da Hasan Rauf Alıcı, 63 kg’da Ömer faruk Özdemir, 68 kg’da Burak Erdem, 73 kg’da Enes Çulfa, 78 kg’da Furkan Öztürk, +78 kg’da Azim Oğuzlar birinciliğe uzanan isimler oldu.

Bayanlarda ise birinciliği 42 kg’da Merve Tuğba Zeren, 44 kg’da Zehra Durna, 46 kg’da Kamile İkiz, 49 kg’da Hatice Bozkoyun, 52 kg’da Merve Gül Özlü, 55 kg’da Şerife Ülger, 59 kg’da Hülya Bulut, 63 kg’da Zeliha Bobuğa, 68 kg’da Dilara Tören, + 68 kg’da Arzu Kırboğa elde etti.

Haber: Fatma Ural

