Taekwondoculardan 3 madalya

Uluslar Arası Taekwondo Federasyonu Başkanlığının 2018 Faaliyet programında yer alan Almanya Berlin Open Poomse Şampiyonası Berlin’de yapıldı.
25 ülkeden 9010 sporcunun mücadele ettiği müsabakalara ilimizi ve ülkemizi temsilen katılan Kayseri Talasgücü Belediye Spor Kulübü sporcularından Begüm Sezgin 12 – 17 yaş genç kızlar kategorisinde birinci, Hatice Sena Nazlı ikinci ve Enver Nazlı 65 yaş masterler kategorisinde birinci oldu.
Kayseri Gündem
25 ülkeden 9010 sporcunun mücadele ettiği müsabakalara ilimizi ve ülkemizi temsilen katılan Kayseri Talasgücü Belediye Spor Kulübü sporcularından Begüm Sezgin 12 – 17 yaş genç kızlar kategorisinde birinci, Hatice Sena Nazlı ikinci ve Enver Nazlı 65 yaş masterler kategorisinde birinci oldu.
Kayseri Gündem