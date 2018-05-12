Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Taekwondoculardan 3 madalya

Kayserili Taekwondocular, Almaya’ da düzenlenen Berlin Open Poomse Şampiyonasından 2 Altın 1 Gümüş madalya ile döndüler.

Taekwondoculardan 3 madalya
Uluslar Arası Taekwondo Federasyonu Başkanlığının 2018 Faaliyet programında yer alan Almanya Berlin Open Poomse Şampiyonası Berlin’de yapıldı.
25 ülkeden 9010 sporcunun mücadele ettiği müsabakalara ilimizi ve ülkemizi temsilen katılan Kayseri Talasgücü Belediye Spor Kulübü sporcularından Begüm Sezgin 12 – 17 yaş genç kızlar kategorisinde birinci, Hatice Sena Nazlı ikinci ve Enver Nazlı 65 yaş masterler kategorisinde birinci oldu.
Kayseri Gündem
 
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.