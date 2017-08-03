Talas Belediyesi Yaz Spor Okulu sona erdi

Geçtiğimiz sene yaz spor okulunun ilkini başlattıklarını hatırlatan Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Bu sene ikincisini düzenlediğimiz futbolla ilgili yaz spor okulumuzu bugün sonuçlandırmış oluyoruz. 45 gündür devam eden ve haftada 3 gün süren futbol akademimize profesyonel Talasgücü Belediyespor’daki arkadaşlarımız, teknik direktörümüz ve ekibimiz destek verdi. Çocuklara sportif faaliyetler için kıyafetler verdik. Böyle güzel bir sahada eğitim aldılar. Tabi spor birlik beraberlik açısından önemli. Aynı zamanda da biz çocukları sanal ortamdan kurtarmak biraz daha ev ortamından çıkartmak ve iletişimlerini güçlendirmek için bu tür aktiviteler yapıyoruz” dedi.



Yaz spor okulları ile amaçlarının sadece futbolu öğrenmek olmadığını söyleyen Başkan Mustafa Palancıoğlu, “Buradaki yetiştiriciler özellikle sigara konusunda, olumsuz ve küfürlü konuşmalar konusunda uyarılarda bulunuyor. Bunların ne kadar yanlış olduğunu anlatıyorlar ve çocukların eğitimine de katkı sunuyoruz. Kız öğrencilerimizden de yoğun talep alıyoruz. Onlara yönelik olarak ta basketbol ve voleybolla ilgili de yaz spor okulu açacağız. Bu kapsamda Talas’ta ki gençlerin ve çocuklarımızın sportif faaliyetlere katılmasını son derece önemsiyorum. Bu seneyi de kapatmış oluyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum” diye konuştu.



“Yaz spor okulunda yetişen ve gelecek vadeden çocukları da Talasgücü Belediyespor’un altyapısında değerlendiriyoruz” diyen Başkan Palancıoğlu, “Bu senede yine 7, 8 çocuğumuzu Talasgücü Belediyespor altyapısına katmış oluyoruz. Yaş gruplarına göre yıl içerisinde sürekli eğitim alıyorlar ve maçlara çıkıyorlar. Gelecek vaat eden futbolcular zaten bunların arasından çıkacak diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.