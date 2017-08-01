Talasgücü Belediyespor yeni sezonu açtı

Sarı- Lacivertli takım, Talas Atatürk Stadında tam kadro ile ilk çalışmasını gerçekleştirdi. Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu ve yönetim kurulunun yalnız bırakmadığı sezon açılışında çalışmalar düz koşu ile başlayarak yaklaşık bir saat sürdü.

Yeni sezon öncesi kadrosuna kattığı 8 yeni oyuncu ile Talasgücü Belediyespor’un gücüne güç kattıklarını ifade eden Başkan Mustafa Palancıoğlu, “Talasgücü Belediyespor olarak bu sene de iddialı olarak ligde yerimizi alacağız. 8 yeni transferimiz var. Futbola destek veriyoruz. Alt yapıda oynayan futbolcularımız var. Geçen sene futbol sahamızı da komple yeniledik. Başakpınar ve Kepez Mahallemize stad yaptık. Büyükşehir Belediyemize bu kapsamda teşekkür ediyoruz. Futbol konusunda eskisine göre Talas çok iyi konumda. İnşallah bu senede yeni transferlerimizle ligde güzel bir noktaya gelmek istiyoruz. Ben Talasgücü’ne destek veren futbolcularımıza, hocamıza, başkanımıza ve yönetimdeki arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Kazasız belasız bir sezon geçirmeyi temenni ediyorum” dedi.