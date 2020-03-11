Talasgücü Belediyespor yükselişte

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta mücadele eden Kayseri Talasgücü Belediyespor, son 8 maçında 1 kez mağlup oldu. 39 puanla grupta 4.sırada yer alan Talasgücü Belediyespor ligi kalan haftalarında alacağı sonuçlar ile ilk 4 takım arasında tamamlamak istiyor.
Talasgücü Belediyespor’un ligin ikinci yarısında oynadığı maçlar ve sonuçları şöyle:
14.Hafta Talasgücü 2-1 Yahyalıspor
15.Hafta Reyhanlıspor 0-0 Talasgücü
16.Hafta Talasgücü 0-0 Pozantı Gençlik
17.Hafta Meskispor 1-0 Talasgücü
18.Hafta Talasgücü 7-0 Tüysüzspor
19.Hafta Sultanhanıspor 0-1 Talasgücü
20.Hafta Talasgücü 5-0 Sorgun Belediyespor
21.Hafta Talasgücü 1-0 İskenderunspor
Talasgücü Belediyespor’un ligde kalan son 5 maçının 2’sini evinde 3 maçı ise deplasmanda oynayacak. Sarı-Lacivertliler deplasmanda Ceyhanspor, İdman Yurdu 1928 Spor ve Mucur Yabanlıspor ile oynayacak. İç sahada ise Ceyhanspor ve Kapadokya Göremespor’u konuk edecek.
Talasgücü Belediyespor’un ligin ikinci yarısında oynadığı maçlar ve sonuçları şöyle:
14.Hafta Talasgücü 2-1 Yahyalıspor
15.Hafta Reyhanlıspor 0-0 Talasgücü
16.Hafta Talasgücü 0-0 Pozantı Gençlik
17.Hafta Meskispor 1-0 Talasgücü
18.Hafta Talasgücü 7-0 Tüysüzspor
19.Hafta Sultanhanıspor 0-1 Talasgücü
20.Hafta Talasgücü 5-0 Sorgun Belediyespor
21.Hafta Talasgücü 1-0 İskenderunspor
Talasgücü Belediyespor’un ligde kalan son 5 maçının 2’sini evinde 3 maçı ise deplasmanda oynayacak. Sarı-Lacivertliler deplasmanda Ceyhanspor, İdman Yurdu 1928 Spor ve Mucur Yabanlıspor ile oynayacak. İç sahada ise Ceyhanspor ve Kapadokya Göremespor’u konuk edecek.
İHA