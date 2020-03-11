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Talasgücü Belediyespor yükselişte

Kayseri Talasgücü Belediyespor, ligin ikinci yarısında oynadığı 8 maçta 1 kez mağlup olurken 17 puan topladı.

Talasgücü Belediyespor yükselişte
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta mücadele eden Kayseri Talasgücü Belediyespor, son 8 maçında 1 kez mağlup oldu. 39 puanla grupta 4.sırada yer alan Talasgücü Belediyespor ligi kalan haftalarında alacağı sonuçlar ile ilk 4 takım arasında tamamlamak istiyor.
Talasgücü Belediyespor’un ligin ikinci yarısında oynadığı maçlar ve sonuçları şöyle:
14.Hafta Talasgücü 2-1 Yahyalıspor
15.Hafta Reyhanlıspor 0-0 Talasgücü
16.Hafta Talasgücü 0-0 Pozantı Gençlik
17.Hafta Meskispor 1-0 Talasgücü
18.Hafta Talasgücü 7-0 Tüysüzspor
19.Hafta Sultanhanıspor 0-1 Talasgücü
20.Hafta Talasgücü 5-0 Sorgun Belediyespor
21.Hafta Talasgücü 1-0 İskenderunspor
Talasgücü Belediyespor’un ligde kalan son 5 maçının 2’sini evinde 3 maçı ise deplasmanda oynayacak. Sarı-Lacivertliler deplasmanda Ceyhanspor, İdman Yurdu 1928 Spor ve Mucur Yabanlıspor ile oynayacak. İç sahada ise Ceyhanspor ve Kapadokya Göremespor’u konuk edecek. 

İHA

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Kayseri Talasgücü Belediyespor
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