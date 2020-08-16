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Talasgücü, transferde hız kesmiyor

Talasgücü Belediyespor yeni sezon öncesi iç transferde üç ile daha yeniden anlaştı. Sarı-Lacivertliler iç transferde 9 isim ile yeniden anlaşma sağladı.

Talasgücü, transferde hız kesmiyor

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Talasgücü Belediyespor transfer çalışmalarına devam ediyor. Hem iç transferde hem de dış transferde kadrosunu güçlendiren Sarı-Lacivertliler dış transferde 4 isim ile anlaşırken iç transferde ise 9 isim ile yeniden anlaştı. İç transferde Burak Öztürk, Resul Ekrem Turhan, Mustafa Umut Mete, Burak Gezer, Mustafa İlkay Kartal, Doğancan Akkaya, Recep Daylak, Serkan Demirezen ve Muhammed İbrahim Şahinkaya ile yeniden anlaştı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Talasgücü Belediyespor iç transferde ve dış transferde bugün ve yarın yeni isimleri açıklayacak.
 

İHA

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