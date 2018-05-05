Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

TALiSCA’YI iZLEMEK iÇiN KAYSERi MAÇINA GELiYORLAR

Brezilya Milli Takımı yetkilileri, Anderson Talisca'yı izlemek için Beşiktaş - Kayserispor maçında tribünde yer alacak.

TALiSCA’YI iZLEMEK iÇiN KAYSERi MAÇINA GELiYORLAR
Brezilya Milli Takımı'nın gözlemcileri, Dünya Kupası kadrosunu belirlemeden önce Avrupa'da oyuncu izlemelerini sürdürüyor.

Brezilya Teknik Direktörü Tite'nin teknik heyetinde yer alan Matheus Bachi ve Sylvinho, bu hafta sonu Real Madrid ile Barcelona arasındaki dev El Clasico'yu izledikten sonra Türkiye'ye gelecek ve Beşiktaş - Kayserispormaçında tribünde yer alacak.

Brezilyalı yetkililerin Anderson Talisca'yı yakından takip edeceği ve Adriano'nun durumunu da gözlemleyeceği kaydedildi.

Geçtiğimiz milli maç döneminde Talisca milli takıma çağırılmış ancak süre alamamıştı. Beşiktaş ile Kayserispor, 7 Mayıs Pazartesi günü 20:00'da karşı karşıya gelecek. (Sporx)
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.