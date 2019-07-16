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Taraftar Deniz Türüç'ün gitmesini istemiyor

İstikbal Mobilya Kayserispor'un kaptanı Deniz Türüç, Kayseri'de kalmasını isteyen taraftara ilginç bir cevap verdi.

Taraftar Deniz Türüç'ün gitmesini istemiyor

İstikbal Mobilya Kayserispor'un 3 büyük kulübün transfer listesinde olan futbolcusu Deniz Türüç, gitmemesini isteyen taraftara ilginç bir serzenişte bulundu. Kadir Has Tesisleri'nde oynanan çift kale maçta görev yapan ve maç sonrasında taraftarların yakın ilgisiyle karşılaşan kaptan Deniz Türüç'ten gitmemesi istendi.

Bir taraftarın kendisine, "Abi Kayseri'de efsane ol efsane. Seviyoruz seni" şeklindeki yaklaşımına "5 senede efsane olamadıysak ne zaman olacağız" cevabı verdi.

Taraftarlar ile bol bol fotoğraf çektiren Deniz Türüç, hangi takıma gideceği yönünde bir fikir beyan etmedi.
 

İHA

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