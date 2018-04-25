Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

TARİHİ KARAR AÇIKLANDI

Tatil edilen F.Bahçe-Beşiktaş derbisiyle ilgili kararını vermek için toplanan TFF Yönetim Kurulu, maçı kaldığı yerden devam ettirme kararı aldı.

TARİHİ KARAR AÇIKLANDI
Tatil edilen F.Bahçe-Beşiktaş derbisiyle ilgili kararını vermek için toplanan TFF Yönetim Kurulu, maçı kaldığı yerden devam ettirme kararı aldı.
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.