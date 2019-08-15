Tarihi mekanlarda antrenman keyfi

Ekip olarak Ali Dağı Şehit Komandolar caddesinde başlayan trekking turu, seyir cafe, Salurbayırı, Harman Camii, Köşk Bayırı, Han Sokak, Talas Konuk Evi, Eski Talas Amarikan Koleji, Yaman Dede Kultür ve Sanat Evi ve Osmanlı Sokağı güzergahlarını takip ederek başlangıç noktasında son buldu. Kulüp Başkanı Hasan Aksoyak, etkinlik hakkında yaptığı değerlendirmede; "Kurban Bayramı nedeniyle antrenmanlarımıza 5 günlük bir ara vermiştik. Bayram sonrasında Kayseri’de olan sporcularımız ile birlikte Talas’ın tarihi ve kültürel zenginliklerini kapsayan bir trekking turu gerçekleştirdik. Sporcularımızın çoğu Kayseri’de yaşamalarına rağmen gezi güzergahımızı daha önceden hiç görmediklerini ifade ettiler. Hem trekking yaptık hem de sporcularımıza Talas’ın tarihi ve kültürel zenginliklerini gösterme ve tanıtma imkanı bulduk. Son derece verimli bir etkinlik oldu" diye konuştu.





