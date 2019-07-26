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Taylan'da 'Türkiye' sesleri yükseliyor

18 Temmuz'da Tayland’ın Bangkok kentinde başlayan Muaythai Dünya Şampiyonasında sporcularımız başarılarıyla göz doldurmaya devam ediyor.

Taylan'da 'Türkiye' sesleri yükseliyor

Heyecanın doruk noktasına çıktığı Muaythai Dünya Şampiyonasında Kayseri’den katılan şehri ve ülkemizi temsil eden sporculardan A Class 60 kgda yarışan Sercan Koç, büyük kadınlar A Class +75 kgda yarışan Mensure Karadayı ve büyük bayanlar 48 kgda yarışan Gülistan Turan rakiplerinin korkulu rüyası oluyor. Bugün yarı final maçlarına çıkacak sporcularımız rakiplerini geçerek Dünya Şampiyonası finalinde Türk Bayrağımızı dalgalandırmak ve tüm dünyaya İstiklal Marşımızı dinletmek istiyorlar.



Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Dünya Şampiyonasında mücadele eden tüm sporculara ve antrenörlerine başarılar dileyerek, büyük başarılara imza atarak Türkiye’ye döneceklerine inandığını belirtti.
 

İHA

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