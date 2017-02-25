Teakwondocularımız madalya ile döndü

Türkiye Taekwondo Federasyonu tarafından düzenlenen 4. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvasından derecelerle dönen Milli Taekwondo Antrenörü Enver Nazlı ve sporcular Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici’yi ziyaret ettiler.

İl Müdürü Eskici ziyaretten oldukça memnun kaldığını dile getirerek Enver Nazlı ve sporcuları turnuvada göstermiş oldukları başarılardan dolayı tebrik etti ve başarılarının devamını diledi.

Haber: Ufuk ÇAMDAL

