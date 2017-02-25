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Teakwondocularımız madalya ile döndü

Antalya’nın Belek ilçesinde 10 – 14 Şubat 2017 tarihleri arasında düzenlenen turnuvada 66 yaş üstü kategorisinde yarışan Enver Nazlı ve 18-30 yaş kategorisinde yarışan Taekwondo takımı büyük bir başarıya imza atarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Teakwondocularımız madalya ile döndü
Türkiye Taekwondo Federasyonu tarafından düzenlenen 4. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvasından derecelerle dönen Milli Taekwondo Antrenörü Enver Nazlı ve sporcular Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici’yi ziyaret ettiler.
İl Müdürü Eskici ziyaretten oldukça memnun kaldığını dile getirerek Enver Nazlı ve sporcuları turnuvada göstermiş oldukları başarılardan dolayı tebrik etti ve başarılarının devamını diledi.
Haber: Ufuk ÇAMDAL
 
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