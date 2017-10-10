Kayseri U-17 Futbol Ligi haftasonu oynanan maçlar ile tamamlandı. Bu sezon 24 takımın 3 ayrı grupta mücadele ettiği ligde C Grubu'nda yer alan Kocasinan Şimşekspor sahalarda az görülen bir başarıya imza attı. Sarı-Siyahlı renklere sahip olan takım ligi namağlup şampiyon olarak tamamlarken oynadığı 7 maçta tek bir gol bile yemedi. Bu maçlarda rakip filelere 31 gol gönderen ekip maç başı 4.4'lük bir gol ortalaması yakaladı. Bu başarısı ile Play-Off hakkı elde eden ekibin Antrenörü Yaşar Karaoğlan, ''Klasman grubunda çok önemli takımlar ile karşılaşmamıza rağmen tek bir gol bile yemeyen oyuncularımı kutluyorum. Amacımız Play-Off sonunda ilimizi Türkiye şampiyonasında temsil etmek'' dedi.
Tek gol yemeden lig bitirdiler
Kayseri'de U-17 Futbol Ligi klasman grubu maçları tamamlandı. Üç ayrı grupta oynanan maçların sonunda C Grubu'nda yer alan Kocasinan Şimşekspor namağlup şampiyon olurken kalesinde tek bir gol bile görmedi.
10 Ekim 2017 Salı 11:36
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.