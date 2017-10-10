Tek gol yemeden lig bitirdiler

Kayseri U-17 Futbol Ligi haftasonu oynanan maçlar ile tamamlandı. Bu sezon 24 takımın 3 ayrı grupta mücadele ettiği ligde C Grubu'nda yer alan Kocasinan Şimşekspor sahalarda az görülen bir başarıya imza attı. Sarı-Siyahlı renklere sahip olan takım ligi namağlup şampiyon olarak tamamlarken oynadığı 7 maçta tek bir gol bile yemedi. Bu maçlarda rakip filelere 31 gol gönderen ekip maç başı 4.4'lük bir gol ortalaması yakaladı. Bu başarısı ile Play-Off hakkı elde eden ekibin Antrenörü Yaşar Karaoğlan, ''Klasman grubunda çok önemli takımlar ile karşılaşmamıza rağmen tek bir gol bile yemeyen oyuncularımı kutluyorum. Amacımız Play-Off sonunda ilimizi Türkiye şampiyonasında temsil etmek'' dedi.