Tekden Koleji’ne 2 ödül

Milli Eğitim Bakanlığı Okullar Arası Satranç Turnuvasında 121 okulun ve 616 öğrencinin yarıştığı turnuva da Tekden Koleji öğrencileri Yıldızlar Kategorisinde Kayseri 1. ve 4. oldular. Tekden Koleji’nde düzenlenen ödül töreninde ödüller sahiplerini bulurken Tekden Koleji Müdürü Göksel Orhan, öğrencileri ile gurur duyduklarını ve 2 gün süren bu turnuvadan büyük bir keyif aldıklarını dile getirdi. Orhan, Türkiye Turnuvasında temsil edecek öğrencilerinin o kupayı da Kayseri’ye getireceklerini söyledi.

İHA

