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Tekvando Milli takımına Kayseri 'den 12 sporcu gidecek

Türkiye Tekvando Federasyonu'nun 2019 Yılı Faaliyet Programında yer alan Gençler Büyükler Türkiye Taekwondo Şampiyonası 15-25 Ocak 2019 tarihleri arasında Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi'nde yapıldı.

Tekvando Milli takımına Kayseri 'den 12 sporcu gidecek

Gençler Büyükler Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda 72 ilden 986'sı kadın, 1034'ü erkek olmak üzere toplam 2020 sporcu mücadele etti. Kayseri’den yarışan sporcu Merve Gül Özlü 55 kiloda üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi olurken, TOHM Kayseri tekvando sporcusu Beyza Basma +73 kiloda bronz madalya alarak Milli takım formasını giymeye hak kazandı. 13- 16 Şubat tarihleri arasında Antalya'da yapılacak 6. Turkish Open Taekwondo Şampiyonasında Kayseri’den milli takım formasıyla Yunus Emre Şahin, Yunus Emre Günek, Lütfü Kerem Şahin, Dilara Işık, Eda Özevran, Zeliha Kaya, Özlem Çuha, Mehmet Çuha, Enver Nazlı, Samet Kaya, Esma Atik ve Sine Sürücü ülkemizi temsil edecekler.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, sporcular ve antrenörlerini katılacakları 6. Turkish Open Taekwondo Şampiyonasında milli formayla ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inandığını belirterek, başarılar diledi.
 

İHA

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