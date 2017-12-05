Tenisçiler kapalı kort istiyor

Kayseri’de tenise ilgisi olan kişileri bir araya getirerek lig kurduklarını belirten Antrenör Ayhan Geres, “Kayseri’de tenis oynayan çok kişi vardı. Ama birbirlerine ulaşmakta zorluk çekiyordu. Herkes kendi çabalarıyla kendi arkadaşlarıyla bu oyunu oynamaya çalışıyordu. Hepimiz birleştik. Bir lig kurduk ve geçen hafta sona erdi. İlk üçe girenlere bir gösteri maçından sonra kupa töreni düzenledik.” Dedi.

“Kortlar yetersiz”

Kayseri’de tenise talebin fazla olduğunu ama kapalı kortlar yetersiz olduğu için oyuncuların kışın tenisi bırakmak zorunda kaldığını kaydeden Geres,” Defi ligler Mayıs ayında başlıyor. Kapalı kortumuz olmadığı için kışın ara vermek zorunda kalıyoruz. Kapalı kort sadece Gençlik Spor İl Müdürlüğü’nün spor merkezinde var. Bu bizim en önemli sorunumuz. Birkaç arkadaş antrenör olarak oyuncu yetiştiriyoruz. Birçok öğrencimiz var. Tenis uzun vadede öğrenilen bir spor, devamlılık istiyor. Devamlılığı sağlayamadığımız için öğrencilerimizin öğrenme işi yarım kalıyor. Benim bu yıl 50-60 tane öğrencim oldu ama kış gelince hepsi bırakmak zorunda kaldı. Seneye yazın kalanları yeniden toplayacağım.” şeklinde konuştu.

“Belediyelerden destek bekliyoruz”

Kayseri’de tenisin yetişkinler tarafından çok bilinmediğini ama gençlerin çok ilgili olduğunu söyleyen Geres, “Tenis dünyada en önemli spor dallarından birisi. Biz bunu yaymaya çalışıyoruz ama ben kendi adıma bir kort yaptıramam çünkü çok masraflı bu yüzden iş adamlarımızdan, belediye başkanlarından destek bekliyoruz. “ dedi.

Haber: Tuba Köksal

