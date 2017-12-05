Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Tenisçiler kapalı kort istiyor

Mayıs ayında başlattıkları Defi Ligi’ni geçen hafta tamamlayan tenisçiler gösteri maçı ile birlikte kupa töreni düzenlediler. Antrenör Ayhan Geres, Kayseri’de 1 tane kapalı kort olduğu için kış aylarında tenise ara verdiklerini belirterek “Kayserililerin tenise ilgisi var, ama kortlar yetersiz olduğu için talebi karşılayamıyoruz” dedi.

Tenisçiler kapalı kort istiyor

Kayseri’de tenise ilgisi olan kişileri bir araya getirerek lig kurduklarını belirten Antrenör Ayhan Geres,



 “Kayseri’de tenis oynayan çok kişi vardı. Ama birbirlerine ulaşmakta zorluk çekiyordu. Herkes kendi çabalarıyla kendi arkadaşlarıyla bu oyunu oynamaya çalışıyordu. Hepimiz birleştik. Bir lig kurduk ve geçen hafta sona erdi. İlk üçe girenlere bir gösteri maçından sonra kupa töreni düzenledik.” Dedi.



Kortlar yetersiz”
Kayseri’de tenise talebin fazla olduğunu ama kapalı kortlar yetersiz olduğu için oyuncuların kışın tenisi bırakmak zorunda kaldığını kaydeden Geres,” Defi ligler Mayıs ayında başlıyor. Kapalı kortumuz olmadığı için kışın ara vermek zorunda kalıyoruz.



Kapalı kort sadece Gençlik Spor İl Müdürlüğü’nün spor merkezinde var. Bu bizim en önemli sorunumuz. Birkaç arkadaş antrenör olarak oyuncu yetiştiriyoruz. Birçok öğrencimiz var. Tenis uzun vadede öğrenilen bir spor, devamlılık istiyor. Devamlılığı sağlayamadığımız için öğrencilerimizin öğrenme işi yarım kalıyor. Benim bu yıl 50-60 tane öğrencim oldu ama kış gelince hepsi bırakmak zorunda kaldı. Seneye yazın kalanları yeniden toplayacağım.” şeklinde konuştu.



“Belediyelerden destek bekliyoruz”
Kayseri’de tenisin yetişkinler tarafından çok bilinmediğini ama gençlerin çok ilgili olduğunu söyleyen Geres, “Tenis dünyada en önemli spor dallarından birisi. Biz bunu yaymaya çalışıyoruz ama ben kendi adıma bir kort yaptıramam çünkü çok masraflı bu yüzden iş adamlarımızdan, belediye başkanlarından destek bekliyoruz. “ dedi.
Haber: Tuba Köksal

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
TenisKortDefi LigiAyhan GeresKayseriGençlik Spor İl Müdürlüğü
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Mert Ali Karadağ 3 ay önce

Ayhan hocam 'a katılıyorum, Kayseri' de tenise yoğun bir ilgi var, ama maalesef kapalı kort ihtiyacı kışın çok belirgin hale geliyor.

Cevapla
Beğenmedim! (0)