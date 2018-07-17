Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

TFF: “15 Temmuz'u unutmadık, unutmayacağız!”

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı yayınladı. Başkan Yıldırım Demirören'in mesajında: "15 Temmuz 2016'da hain örgütün darbe girişimine karşı aziz milletimiz, Çanakkale ruhuyla tarihe geçen bir demokrasi destanı yazdı” dedi.

TFF: “15 Temmuz'u unutmadık, unutmayacağız!”

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü hakkında mesaj yayınladı. Demirören mesajında şunlara değindi: “Mermiye göğsünü siper eden, tankların önüne yatan, bombalara meydan okuyan, devletini canı pahasına savunan halkımız, asla diz çökmeyeceğini tüm dünyaya gösterdi. Tarihte eşi görülmemiş ihanet karşısında, dik duruşu ve örnek cesaretiyle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, kahraman milletimize demokrasi mücadelesinde önderlik etti. Türkiye Cumhuriyeti'nin bütünlüğünü yok etmeyi amaçlayan terör örgütü ve iş birlikçilerine karşı, birlik ve beraberliğimizle tarihi bir ders verdik.”

Başkan Demirören sözlerini şöyle noktaladı: “Şunu bir kez daha vurgulamak isterim ki, futbol ailesi olarak bizler, her daim darbelerin ve terörün karşısında demokrasinin yanındayız. Milletimizin yaşadığı o kara günü ve hepsi birer kahraman şehitlerimizi asla unutmadık; unutmayacağız. Bu vesileyle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'müzün ikinci yılında kanları ile destan yazan tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, saygı ve minnetle anıyoruz. Gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyoruz."

Haber: Ekrem Nazlı
 
 

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberSpotTFFYıldırım Demirören15 Temmuz
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.