TFF: “15 Temmuz'u unutmadık, unutmayacağız!”

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü hakkında mesaj yayınladı. Demirören mesajında şunlara değindi: “Mermiye göğsünü siper eden, tankların önüne yatan, bombalara meydan okuyan, devletini canı pahasına savunan halkımız, asla diz çökmeyeceğini tüm dünyaya gösterdi. Tarihte eşi görülmemiş ihanet karşısında, dik duruşu ve örnek cesaretiyle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, kahraman milletimize demokrasi mücadelesinde önderlik etti. Türkiye Cumhuriyeti'nin bütünlüğünü yok etmeyi amaçlayan terör örgütü ve iş birlikçilerine karşı, birlik ve beraberliğimizle tarihi bir ders verdik.”



Başkan Demirören sözlerini şöyle noktaladı: “Şunu bir kez daha vurgulamak isterim ki, futbol ailesi olarak bizler, her daim darbelerin ve terörün karşısında demokrasinin yanındayız. Milletimizin yaşadığı o kara günü ve hepsi birer kahraman şehitlerimizi asla unutmadık; unutmayacağız. Bu vesileyle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'müzün ikinci yılında kanları ile destan yazan tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, saygı ve minnetle anıyoruz. Gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyoruz."



Haber: Ekrem Nazlı



