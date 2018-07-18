TFF 2 ve 3. Lig fikstürü çekildi    

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de maçlar 2 Eylül 2018 tarihlerinde oynanacak müsabakalar ile başlayacak ve normal sezon 4 Mayıs 2019 tarihinde sona erecek.



Ali Düşmez: "Alt liglerimizi çok önemsiyoruz"



Kura çekiminde bir konuşma yapan TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig kulüplerine Federasyonun desteğinin artarak devam edeceğini belirterek şöyle konuştu: "Türkiye Futbol Federasyonu olarak alt liglerimizi çok önemsiyoruz. Hem bizim hem de devletimizin nezdinde 2. ve 3. Liglerimizin hiç bu kadar çok konuşulduğu dönem olmadı. Sizler için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Dostluğun kazandığı güzel bir sezon diliyorum."

2018-2019 sezonunda TFF 2. Lig Beyaz ve Kırmızı olarak iki gruba ayrılırken iki grupta da 18 takım mücadele edecek. Gruplarında 1. sırayı alan takımlar Spor Toto 1. Lig'e yükselirken; 2, 3, 4 ve 5. sırayı alan takımlar üst lige yükselecek diğer takımın belirleneceği Play-Off müsabakalarına katılma hakkı kazanacak. Her iki grupta 16, 17 ve 18. sıralarda yer alan toplam 6 takım TFF 3. Lig'e düşecek.



Üç grupta karşılaşmaların yapılacağı TFF 3. Lig'de ise bu sezon 1. Grup 17, 2 ve 3. Grup 18'er takımdan oluşuyor. Statüye göre TFF 3. Lig'de lig müsabakaları sonunda 18 takımlı 2 grupta puan cetvelinin son 3 sırasında yer alan 3'er takım, 17 takımlı 1. Grup'ta ise son ikide yer alan 2 takım olmak üzere toplam 8 takım bir sonraki sezon Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek. Gruplarında 1. sırayı alan takımlar TFF 2. Lig'e yükselirken; yine gruplarında 2, 3, 4 ve 5. sırayı alan takımlar, üst lige yükselecek son 3 takımın belirleneceği Play-Off müsabakalarına katılma hakkı kazanacak. [Spor Servisi]

