TFF, Eski Başkan Doğan’ı andı

Türkiye Futbol Federasyonu eski başkanlarından Hasan Doğan 14 Şubat 2008 yılında TFF’ye Başkan olarak seçilmişti. TFF Başkanı seçildiği 14 Şubat 2008 tarihinden sonra önemli projeler başlatan ve Türk futboluna katkılarından ötürü daima şükranla yad edilen Hasan Doğan, 5 Temmuz2008 yılında hayatını kaybetmişti. Doğan’ın vefatının yıl dönümünde sitesinden bir anma mesajı yayınaldı. Mesajda “10 yıl önce 5 Temmuz 2008'de ebediyete uğurlamıştık. Saygın kişiliği ve örnek yöneticiliğinin yanı sıra güler yüzüyle anımsadığımız Hasan Doğan'ın adı, 4 Temmuz 2014'ten beri futbolumuza hizmet veren Riva'daki Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaşıyor. Spor Toto Süper Lig'de 2015-2016 sezonu da Hasan Doğan adına oynanmıştı” ifadelerine yer verildi.



Haber: Ekrem Nazlı



