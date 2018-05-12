TFF ve Spor Toto sponsorluk anlaşması imzaladı

Diyarbakır'da gerçekleşen imza törenine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan ve Vali Hasan Basri Güzeloğlu katıldı.

Törende konuşan Bakan Bak, "Spor Toto Teşkilat Başkanlığı 1.5 sezon için Türkiye liglerinin isim sponsorluğu imzasını atıyor. Ülkemize ve Türk sporuna hayırlı olsun. İnşallah çok büyük başarıları hep beraber gerçekleştireceğiz. Bu kaynaklar Türk futbolu için harcanacaktır" dedi.

Demirören: "Türk futbolu her geçen gün daha ileriye gidiyor"

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ev sahipliğini kazanacaklarına inandığını belirten TFF Başkanı Demirören, imza töreninde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, hükümetin ve halkın büyük desteklerini gördüklerini belirti. Başkan Demirören, "Adaylık dosyasını hazırlama sürecinde verilen destekler için teşekkür ediyorum. Türk futbolu her geçen gün daha ileriye gidiyor. İnşallah daha da ileriye gideceğiz" diye konuştu.

Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, anlaşma ile ilgili olarak şunları söyledi: "1.5 yıllığına hem Süper Lig, hem 1'inci Lig, Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1'inci Lig olarak anılacak. Spor Toto Teşkilatı olarak son 7 sezondur Süper Lig'in isim hakkında sahibiz. Bu yılda bu imza ile birlikte devam ettirdiğimizi kayıt altına alıyoruz. Yeni bir başlangıç olarak ise 1. Lig'in isim hakkına da sahip olarak Spor Toto Teşkilatını başlatıyoruz. Hayırlı olmasını diliyorum."

Konuşmaların ardından Demirören ve Kasapoğlu arasında sözleşme imzalandı.

(tff.org.tr)

