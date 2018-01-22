THY'den Galatasaray Başkanı Cengiz'e Jest

THY'ye ait tarifeli uçakla Kayseri'ye gelen Başkan Cengiz için kaptan tarafından yapılan anonsta "Galatasaray'ın yeni başkanı Mustafa Cengiz'e görevinde başarılar dileriz" denildi.Yolculuğun sonu ise biraz gergin oldu. Rüzgar nedeniyle Cengiz'in bulunduğu THY'ye ait TK 2012 nolu uçak Kayseri Erkilet Havalimanı'na ilk iniş denemesinde pisti pas geçti. Yolcular gergin dakikalar yaşarlarken, uçak 20 dakika sonrasındaki denemesinde güvenli şekilde inmeyi başardı. (Skorer)