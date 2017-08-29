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Tınaztepe’den Mili takıma başarı öyküsü

Melikgazi Belediyesi Tınaztepe Sosyal Tesislerinde tekvando antrenörü olarak görev yapan Yavuz Sayan, Türkiye Taekwondo Federasyonunca milli takım antrenörlüğüne getirildi.

Tınaztepe’den Mili takıma başarı öyküsü
Melikgazi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kayseri'de tekvando branşında büyük ve ciddi başarılara imza atan Sayan, federasyon tarafından milli takım antrenörlüğüne getirildi.
Sayan da konuya ilişkin değerlendirmesinde 2011-2017 yıllarında Olimpiyat, Dünya ve Avrupa şampiyonları yetiştirmesinin ardından bu anlamlı göreve getirilmenin kendisini mutlu ettiğini ifade etti.
Özverili ve disiplinli çalışmanın karşılığında Türkiye Taekwondo Fedarasyonu Teknik Kuruluna seçildiğini belirten Sayan, şunları kaydetti:
"Kayseri'nin tekvando dalındaki başarısı ekip işidir. En büyük pay ise Melikgazi Belediyesi Başkanı Memduh Büyükkılıç ile ekibi olan Başkan Yardımcıları Yüksel Kahraman ve Serdar Yüksel'e teşekkürlerimi sunuyorum. Bana güvenmeleri, branşım olan tekvando dalında çalışmalara fırsat vermeleri Kayseri'nin büyük başarılara imza atmasını sağladı. Kayseri ve Türk tekvandosu adına kendilerine şükranlarını sunuyorum."
Hedeflerine de değinen Sayan, 2017 Avrupa ve 2018 Dünya şampiyonalarında Türkiye'li temsil edecek sporcuların seçimini yapıp İstiklal Marşı'nı tüm dünyaya ezberletmek istediğini aktardı.
AA
 
 
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