T.M. Akhisarspor: 1 - Kayserispor: 0

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Teleset Mobilya Akhisarspor sahasında Kayserispor’u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.Maçtan dakikalar (İlk yarı)1. dakikada sol kanatta rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içerisine giren Onur’un pasıyla topla buluşan Muğdat’ın bekletmeden şutunda top kaleci Muammer’de kaldı.30. dakikada Şamil’in uzun pasında rakip yarı alanda topla buluşan Mendes, rakibinden sıyrıldıktan sonra ceza sahası içerisine girer girmez yaptığı vuruşta kaleci Muammer meşin yuvarlağı tokatlayarak tehlike bölgesinden uzaklaştırdı.31. dakikada Muğdat’ın pasıyla topa sahip olan Miguel Lopes’in ceza sahası çizgisi sağ çaprazdan sert şutunda top yan kale direğine çarparak oyun alınana geri döndü.Maçtan dakikalar (İkinci yarı)48. dakikada Kayserispor savunmasının hatasında topu önünde bulan Barbosa’nın ceza sahası içerisinde kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı aşırtma vuruşta, kaleci Muammer son anda eliyle dokunarak meşin yuvarlağın kornere gitmesini sağladı.64. dakikada Deniz’in sol kanattan ortaladığı topa ceza sahası içerisinde Umut’un bekletmeden ayak içi vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Fatih’in kucağında kaldı.70. dakikada Kayserispor’da Şamil, Caner’e yaptığı faul sonrası hakem tarafından sarı kart ile cezalandırdı. Karara yoğun itirazlarda bulunan Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, hakem Özgür Yankaya tarafından tribüne gönderildi.79. dakikada sol köşeden Olcan’ın kullandığı korner atışında altıpas çizgisi üzerinde iyi yükselen Serginho’nun kafa vuruşunda kaleci Muammer üzerine gelen topu güçlükle direğin üstünden kornere çeldi.89. dakikada Ömer'in rakip yarı alanın ortalarından ceza sahasına gönderdiği ortada altıpas çizgisinin bir metre önünde iyi yükselen Eray'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muammer'in ellerinin üzerinden filelere gitti. 1-0Stat: Spor Toto AkhisarHakemler: Özgür Yankaya xx, Alpaslan Dedeş xx, Ali Saygın Ögel xxTeleset Mobilya Akhisarspor: Fatih xx, Miguel Lopes xx, Dany xx, Caner xx, Ömer xxx, Onur xx (Eray dk. 82 xxx), Sissoko xx, Serginho xx, Muğdat xx (Olcan dk. 60 xx), Seleznyov xx (Barbosa dk. 46 xx), Henrique xxYedekler: Lukac, Orhan, Mustafa, Aykut, Soner, Bilal, LarssonTeknik Direktör: Okan BurukKayserispor: Muammer xx, Levent xx, Sapunaru xx, Erkan xx (Güray dk. 75 xx), Kucher xx, Şamil xx, Deniz xx, Mendes x, Boldrin xx (Espinoza dk. 82 ?), William xx (Tiago Lopes dk. 46 x), Umut xYedekler: Lung, Atila, Espinoza, Erdal, Asamoah Gyan xx, Kravets, Varela, StojiljkovicTeknik Direktör: Marius SumudicaGol: Eray (dk. 89) (T.M. Akhisarspor)Sarı kartlar: William, Erkan, Tiago Lopes, Şamil (Kayserispor), Selezynov, Onur, Barbosa, Eray (T.M. Akhisarspor)