TOHM sporcuları derecelerle döndü

İstanbul Tozkoparan Yüzme Havuzunda düzenlenen müsabakalara (5.000m-7.500m-10.000m Serbest) Türkiye genelinde yaklaşık 132 sporcu, ilimizden ise 26 TOHM sporcumuz katıldı.

Müsabakalarda gösterdikleri performans ile dereceleri alt üst eden Kayseri TOHM sporcularımızdan;

10 bin metrede; 18 yaş erkek grubunda Berat Koca serbest mesafede 2:00:08.09‘lik derecesiyle 1., Amir Berberoğlu aynı mesafede 2:07:45.33‘lük derecesiyle 2.,

7 bin 500 metrede; 16 yaş bayanlarda Yakut Ayşe Yaprak 1:35:19.67’lik derecesiyle 1.,

16 yaş 7500 metre erkeklerde Cankat Sucan 1:28:55.78‘lik derecesiyle 1., aynı mesafede Orhun Emre Gökoluk 1:29:44.85’lik derecesiyle 2., Emrullah Gümüş 1:32:39.14’lük derecesiyle 3.,

5 bin metrede;

14 yaş bayanlarda Sudenas Çakmak 1:01:57.78’lik derecesiyle 1., 15 yaş bayanlarda Aleyna Nur Sungur 1:01:45.02’lik derecesiyle 1.,

14 yaş erkeklerde Yağız Efe Arı 57:33.36’lık derecesiyle 1., 1:02:34.08’lik derecesiyle aynı mesafede Davut Erdoğan 3.,

15 yaş erkeklerde Yiğit Aslan 56:24.35‘lik derecesiyle 1., ve 58:10.62’lik derecesiyle aynı mesafede Hamza Yavuz 2. oldu.

Haber: Fatma Ural

