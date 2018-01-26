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TOHM sporcuları derecelerle döndü

Açık Su Milli Takım Seçme müsabakalarından Kayseri TOHM sporcularımız derecelerle döndü.

TOHM sporcuları derecelerle döndü
İstanbul Tozkoparan Yüzme Havuzunda düzenlenen  müsabakalara (5.000m-7.500m-10.000m Serbest) Türkiye genelinde yaklaşık 132 sporcu, ilimizden ise 26 TOHM sporcumuz katıldı.
Müsabakalarda gösterdikleri performans ile dereceleri alt üst eden Kayseri TOHM sporcularımızdan;
10 bin  metrede; 18 yaş erkek grubunda Berat Koca serbest mesafede 2:00:08.09‘lik derecesiyle 1., Amir Berberoğlu aynı mesafede 2:07:45.33‘lük derecesiyle 2.,
7 bin 500 metrede; 16 yaş  bayanlarda Yakut Ayşe Yaprak 1:35:19.67’lik derecesiyle 1.,
16 yaş 7500 metre erkeklerde Cankat Sucan 1:28:55.78‘lik derecesiyle 1., aynı mesafede Orhun Emre Gökoluk 1:29:44.85’lik derecesiyle 2.,  Emrullah Gümüş  1:32:39.14’lük derecesiyle 3.,
5 bin metrede;
14 yaş bayanlarda Sudenas Çakmak 1:01:57.78’lik derecesiyle 1., 15 yaş  bayanlarda Aleyna Nur Sungur 1:01:45.02’lik derecesiyle 1.,
14 yaş erkeklerde Yağız Efe Arı 57:33.36’lık derecesiyle 1., 1:02:34.08’lik derecesiyle aynı mesafede Davut Erdoğan 3.,
15 yaş erkeklerde Yiğit Aslan 56:24.35‘lik derecesiyle 1.,  ve 58:10.62’lik derecesiyle aynı mesafede Hamza Yavuz 2. oldu.
Haber: Fatma Ural
 
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