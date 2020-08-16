Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Tomarza ve Amarat Süper Amatör Küme'de

Tomarza Belediyespor ve Amarat Gençlikspor 2020-2021 sezonunda Kayseri Süper Amatör Küme'de mücadele edecekler.

Tomarza ve Amarat Süper Amatör Küme'de

Develispor ile Esen Makina Belsinspor'un Bölgesel Amatör Lige alınmasının ardından Tomarza Belediyespor ve Amarat Gençlikspor'a piyango vurdu. 2020-2021 sezonunda Birinci Amatör Küme'de mücadele edecek olan iki takım dün Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) almış olduğu karar sonrası Süper Amatör Küme'yi ilk iki sırada tamamlayan BAL'a çıkan takımların yerinde Süper Amatör Küme'ye Tomarza Belediyespor ile Amarat Gençlikspor dahil edildi.
Tomarza Belediyespor Kulübü yaptığı paylaşımda, "Takımımız Süper Amatör Küme'de. Emeği geçen herkesin ayağına yüreğine sağlık" denildi.
 

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerSpor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.