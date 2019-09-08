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Tour Of Central Anatolia’ya Büyükkılıç Start Verdi

Büyükşehir Belediyesi’nin organizasyonları ve ev sahiplikleriyle Kayseri sporun da merkezi olmaya devam ediyor. Grand Prix Velo Erciyes Bisiklet Yarışlarının ardından Tour of Central Anatolia Turu Kayseri’de yapıldı. Dünya Bisiklet Birliği (UCİ) ve Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından gerçekleştirilen yarışların startını Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç verdi. Başkan Büyükkılıç, yarışçılarla bir süre bisiklet sürdü.

Tour Of Central Anatolia’ya Büyükkılıç Start Verdi

2020'de Japonya'da yapılacak Tokyo Olimpiyat Oyunlarına puan veren son yarışlar olma özelliği taşıyan yarışlara Kayseri ev sahipliği yapıyor. Türkiye’nin yanı sıra, İsviçre, Ukrayna, Slovakya, Beyaz Rusya, Bulgaristan, Kosova, Bosna Hersek, Kazakistan, Azerbaycan, Kuveyt, Katar, Bahreyn, Fas, Cezayir ve Eritre olmak üzere 16 ülkeden yaklaşık 150 profesyonel sporcu Kayseri’de olimpiyatlara katılmak için mücadele ediyor.



Üç gün sürecek yarışlara Grand Prix Velo Erciyes Turunun ardından Tour of Central Anatolia turu ile devam edildi. Anadolu Harikalar Diyarı önünden başlayan yarışların startını Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç verdi. Başkan Büyükkılıç, Türkiye forması ile yarış alanına gelerek sporcularla tanıştı. Daha sonra bisiklete binen Başkan Büyükkılıç, startın ardından bir süre sporcularla bisiklet sürdü. Tour of Central Anatolia Turunda sporcular 133 kilometre bisiklet kullandılar.


 

İHA

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