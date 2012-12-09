Trabzon'dan 1 puan çıktı

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor ile Kayserispor karşı karşıya geldi.
Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nda oynanan mücadele iki takımın karşılıklı golleriyle 1-1 berabere bitti. Maça Trabzonspor'un direkten dönen 3 topu damga vurdu.
Trabzonspor'un golünü 79. dakikada Olcan Adın atarken, Kayserispor'un golünü 9. dakikada Salih Dursun kaydetti.
Bu sonucun ardından Trabzonspor ligdeki puanını 23'e, Kayserispor ise 16'ya yükseltti.
Kasımpaşa Teknik Direktörü Shota Arvaledze de karşılaşmayı izleyenler arasında yer aldı.
Kayserispor, geçen hafta Fenerbahçe maçında gol atan forvet oyuncusu Bobo, sakatlığı nedeniyle 18 kişilik kadroda yer almadı. Bunu dışında ise genç forvet oyuncusu Babacar ilk 11'de yer aldı.
Maçın başlamasıyla birlikte Trabzonspor etkili bir oyun oynamaya başladı. Oyunu da yavaş yavaş rakip yarı alana yıkmaya başlayan Trabzonspor tehlikeli ataklar geliştirmeye başladı. Kayserispor üzerinde baskısını hissettiren Trabzonspor buna rağmen duran toptan golü yedi. Maçın 9. dakikasında Trabzonspor yarı alanından serbest vuruş kazanan Kayserispor'da Salih, gelen ortaya vurduğu kafayla golü attı ve Kayserispor'u 1-0 öne geçirdi.
Golden sonra Trabzsonpor'da bir şaşkınlık oluştu. Baskı kurduğu sıralarda yenilen gol Trabzonspor'un temposunun da düşmesine neden oldu. Bir süre düşük tempoda geçen maçta dakikalar ilerledikçe tempo yine arttı. Kayserispor da kontra ataklarla pozisyonlar yaratmaya çalıştı ancak bunda pek başarılı olamadı. Özellikle ilk yarının ortalarına gelindiğinde Trabzonspor üst üste pozisyonlar bulmaya başladı fakat bunlarda Ertuğrul ve direkler gole izin vermedi. Maçta 30. dakikaya gelindiğinde Trabzonspor'un etkili oyunu ve baskısı olsa da Kayserispor'un 1-0'lık üstünlüğü devam
ediyordu.
İlk yarıda son bölümlere girilirken, tempo biraz düşmeye başladı ve oyundaki mücadele biraz daha orta sahata kaydı. Kayserispor daha çok oyunu dengeye getirmeye çalışan bir oyun ortaya koyarken, Trabzonspor ara ara yine etkili ataklar geliştirmeye devam etti. Bu pozisyonlardan birisinde ise Serkan uzaktan kaleyi denedi fakat top yine direkten döndü. İlk yarıda başka gol olmadı ve ilk yarıyı Kayserispor 1-0 önde kapattı.
İkinci yarıda yine Trabzonspor baskısı vardı ve ikinci yarının başlamasıyla oyun Kayserispor yarı sahasına yıkıldı. Trabzonspor topu rakip yarı sahada çevirmesine rağmen aradığı boşlukları bulmakta biraz daha zorlandı. Kayserispor ise yine kontra atak oyununu tercih etti fakat çok fazla etkili olamadı. Trabzonspor zaman zaman çok tehlikeli ataklar geliştirdi fakat borda-mavililer yine Ertuğrul'u bir türlü geçmedi ve maçta 60 dakika geride kalırken, Trabzonspor 1-0 gerideydi.
Maçta zaman ilerledikçe tempo düşmeye başladı. Trabzonspor etkinliğini biraz kaybetmeye başladı ve bulduğu pozisyon sayısı da azaldı. Kayserispor ise biraz daha toparlandı ve kontra ataklara daha etkili çıkmaya başladı. Oyunu kendi yarı sahasından biraz çıkarmaya başlayan sarı-kırmızılı ekip, topa da daha çok sahip olmaya başladı. Maçta 75. dakika geride kalırken skorda bir değişiklik olmadı.
OLCAN ATTI
Oyunun temposunun düştüğü bölümlerde Trabzonspor'un golü de geldi. Bordo-mavililerin kanatları biraz daha etkin kullanmaya başladığı dakikalarda gol sağ kanattan gelişen bir atakta geldi. Maçın 79. dakikasında sağ kanattan gelen ortada ceza sahasında bir karambol oldu ve kale önünde boşta kalan topu Olcan ağlara göndererek skora eşitliği getirdi: 1-1.
Maçta kalan dakikalarda başka gol olmadı ve maç 1-1 berabere sona erdi.
Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nda oynanan mücadele iki takımın karşılıklı golleriyle 1-1 berabere bitti. Maça Trabzonspor'un direkten dönen 3 topu damga vurdu.
Trabzonspor'un golünü 79. dakikada Olcan Adın atarken, Kayserispor'un golünü 9. dakikada Salih Dursun kaydetti.
Bu sonucun ardından Trabzonspor ligdeki puanını 23'e, Kayserispor ise 16'ya yükseltti.
Kasımpaşa Teknik Direktörü Shota Arvaledze de karşılaşmayı izleyenler arasında yer aldı.
Kayserispor, geçen hafta Fenerbahçe maçında gol atan forvet oyuncusu Bobo, sakatlığı nedeniyle 18 kişilik kadroda yer almadı. Bunu dışında ise genç forvet oyuncusu Babacar ilk 11'de yer aldı.
Maçın başlamasıyla birlikte Trabzonspor etkili bir oyun oynamaya başladı. Oyunu da yavaş yavaş rakip yarı alana yıkmaya başlayan Trabzonspor tehlikeli ataklar geliştirmeye başladı. Kayserispor üzerinde baskısını hissettiren Trabzonspor buna rağmen duran toptan golü yedi. Maçın 9. dakikasında Trabzonspor yarı alanından serbest vuruş kazanan Kayserispor'da Salih, gelen ortaya vurduğu kafayla golü attı ve Kayserispor'u 1-0 öne geçirdi.
Golden sonra Trabzsonpor'da bir şaşkınlık oluştu. Baskı kurduğu sıralarda yenilen gol Trabzonspor'un temposunun da düşmesine neden oldu. Bir süre düşük tempoda geçen maçta dakikalar ilerledikçe tempo yine arttı. Kayserispor da kontra ataklarla pozisyonlar yaratmaya çalıştı ancak bunda pek başarılı olamadı. Özellikle ilk yarının ortalarına gelindiğinde Trabzonspor üst üste pozisyonlar bulmaya başladı fakat bunlarda Ertuğrul ve direkler gole izin vermedi. Maçta 30. dakikaya gelindiğinde Trabzonspor'un etkili oyunu ve baskısı olsa da Kayserispor'un 1-0'lık üstünlüğü devam
ediyordu.
İlk yarıda son bölümlere girilirken, tempo biraz düşmeye başladı ve oyundaki mücadele biraz daha orta sahata kaydı. Kayserispor daha çok oyunu dengeye getirmeye çalışan bir oyun ortaya koyarken, Trabzonspor ara ara yine etkili ataklar geliştirmeye devam etti. Bu pozisyonlardan birisinde ise Serkan uzaktan kaleyi denedi fakat top yine direkten döndü. İlk yarıda başka gol olmadı ve ilk yarıyı Kayserispor 1-0 önde kapattı.
İkinci yarıda yine Trabzonspor baskısı vardı ve ikinci yarının başlamasıyla oyun Kayserispor yarı sahasına yıkıldı. Trabzonspor topu rakip yarı sahada çevirmesine rağmen aradığı boşlukları bulmakta biraz daha zorlandı. Kayserispor ise yine kontra atak oyununu tercih etti fakat çok fazla etkili olamadı. Trabzonspor zaman zaman çok tehlikeli ataklar geliştirdi fakat borda-mavililer yine Ertuğrul'u bir türlü geçmedi ve maçta 60 dakika geride kalırken, Trabzonspor 1-0 gerideydi.
Maçta zaman ilerledikçe tempo düşmeye başladı. Trabzonspor etkinliğini biraz kaybetmeye başladı ve bulduğu pozisyon sayısı da azaldı. Kayserispor ise biraz daha toparlandı ve kontra ataklara daha etkili çıkmaya başladı. Oyunu kendi yarı sahasından biraz çıkarmaya başlayan sarı-kırmızılı ekip, topa da daha çok sahip olmaya başladı. Maçta 75. dakika geride kalırken skorda bir değişiklik olmadı.
OLCAN ATTI
Oyunun temposunun düştüğü bölümlerde Trabzonspor'un golü de geldi. Bordo-mavililerin kanatları biraz daha etkin kullanmaya başladığı dakikalarda gol sağ kanattan gelişen bir atakta geldi. Maçın 79. dakikasında sağ kanattan gelen ortada ceza sahasında bir karambol oldu ve kale önünde boşta kalan topu Olcan ağlara göndererek skora eşitliği getirdi: 1-1.
Maçta kalan dakikalarda başka gol olmadı ve maç 1-1 berabere sona erdi.