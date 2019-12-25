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Trabzonspor-Kayserispor maçını Hüseyin Göçek yönetecek

Trabzonspor-İstikbal Mobilya Kayserispor arasında Cumartesi günü oynanacak olan ligin ilk yarısının son maçını İstanbul Bölgesinden Hüseyin Göçek yönetecek.

Trabzonspor-Kayserispor maçını Hüseyin Göçek yönetecek

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 17.haftasında 28 Aralık 2019 Cumartesi günü Şenol Güneş Spor Kompleksinde saat 17.30'da oynanacak olan Trazbonspor - İstikbal Mobilya Kayserispor maçında görev yapacak hakemler açıklandı.
Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamada Trabzonspor-İstikbal Mobilya Kayserispor maçında Hüseyin Göçek düdük çalacak. Gökçek'in yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Serkan Ok yapacak. Maçın 4.Hakemi Mustafa İlker Coşkun.

Trabzonspor-İstikbal Mobilya Kayserispor maçının VAR Hakemi Suat Aslanboğa olurken, AVAR Hakemi ise Bahattin Duran yapacak.
 

İHA

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