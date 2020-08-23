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"Transferde hassas davranmalıyız"

Kayserispor Teknik Direktörü Bayram Bektaş, transferde hassas davranacaklarını ve bütçelerini en doğru şekilde kullanmak istediklerini söyledi.

"Transferde hassas davranmalıyız"

Kayserispor Teknik Direktörü Bayram Bektaş, yeni sezon hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bektaş, oyun mantalitesinde değişiklikler olacağını belirterek, "Daha dirençli, daha kompakt, daha dinamik, topa sahip olan veya geçişleri hızlı yapan, göze hoş gelen bir Kayserispor izlettirmek istiyoruz. Yeni sezon için hedefimiz, küme düşme hattından uzak, çıkabildiğimiz yere kadar çıkmak istiyoruz. Ama daha sağlıklı olması için tabanı sağlam oturtmamız gerekir" ifadelerini kullandı.
Transfer çalışmalarıyla ilgili de konuşan Bayram Bektaş, "Transfer döneminde daha hassas davranmalıyız. Düşük bütçemiz var. Bundan ötürü paramızı en iyi şekilde kullanmalıyız. Takımdan giden oyuncular var. Gelen 2 oyuncu var. Görüştüğümüz isimler var. Kanat ve stoper mevkilerine takviyelerimiz olacak" şeklinde konuştu.
 

İHA

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